El secreto del militar ecuatoriano 'Don Naza', quien prometió 'jugosas' ganancias a inversionistas y ahora es investigado por las autoridades

Las autoridades ecuatorianas investigan al militar ecuatoriano Miguel Ángel Nazareno, conocido como 'Don Naza', quien habría creado un esquema financiero fraudulento en el que cayeron miles de personas, bajo promesas de ganancias extraordinarias para las condiciones de operación del mercado.

Este viernes 2 de julio, 'Don Naza' fue convocado por la Fiscalía General del Estado a rendir "su versión libre y voluntaria" sobre la plataforma, que fue creada en 2017, y que adquirió tal popularidad al grado de que habitantes de la ciudad de Quevedo, en la Provincia de Los Ríos, salieron en defensa de Nazareno el miércoles 30 de junio, cuando la Policía realizó allanamientos en su domicilio y en el centro de operación.

El "éxito" de Big Money

'Don Naza' comenzó a operar la plataforma Big Money en una pequeña escala, con recursos que obtuvieron de unos 40 socios, entre militares, médicos y otros profesionistas que invirtieron en lo que aparentaba ser una empresa formal.

"Como nos fue bien, entonces decidimos ayudar a dinamizar la economía de Quevedo, que no tiene nada malo ni irregular. Somos gente seria y seguiremos respondiendo como hasta ahora lo hemos hecho", afirmó 'Don Naza' en declaraciones a medios locales.

El éxito de Big Money para atraer potenciales inversionistas fue que ofrecía pagar un 90 % de interés, a partir a los ochos días. Es decir, si una persona realizaba el depósito mínimo requerido, de 300 dólares, podía obtener 270 dólares de ganancia, según la promesa de este esquema.

En menos de cuatro años, Big Money recibió depósitos de más de 5.000 personas, según reportaron medios locales. No obstante, las autoridades comenzaron a investigar al militar por el delito de captación ilegal de dinero.

Operativo policial

El pasado 30 de junio, la Fiscalía General y la Policía ejecutaron allanamientos en el domicilio de 'Don Naza'; en un sitio llamado Tennis Club Quevedo, en donde se recibía el efectivo; y en otro lugar que almacenaba los recursos. Aunque no localizaron al sospechoso, las autoridades incautaron un arma, municiones, una computadora, registros contables y 17.165 dólares en efectivo.

#ACTUALIZACIÓN | #LosRíos: durante el operativo #VerdeFortuna, ejecutado en #Quevedo, se allanaron en total 3 inmuebles, donde se recabaron elementos que contribuirán en investigación de un presunto delito de captación ilegal de dinero. No hubo detenidos. #FiscalíaContraElDelitopic.twitter.com/IjDs0tgvJH — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 30, 2021

Tras el operativo "Verde Fortuna", personas no identificadas dañaron tres vehículos policiales en represalia por la revisión a las propiedades de 'Don Naza'.

Además, decenas de personas realizaron una manifestación en apoyo del militar ecuatoriano, conocido también por otorgar dádivas a los habitantes de la ciudad. Los inconformes sostuvieron pancartas con las leyendas "Pueblo quevedeño con Nazareno" y "Quevedo apoya a Nazareno", según reportó el diario digital Al Día.

Irregularidades

De momento, la Fiscalía ecuatoriana no ha emitido ninguna orden de captura contra 'Don Naza'. No obstante, las autoridades investigan las denuncias de posibles fraudes a través de la plataforma Big Money, una entidad que no está autorizada para operar, advirtieron desde la Superintendencia de Bancos de Ecuador.

⚠️ ALERTA A LA CIUDADANÍA:La supuesta entidad financiera "Quevedo Inversiones” “Big Money” NO está autorizada ni controlada por #SuperBancosEc.¡No te dejes engañar! Y revisa el listado actualizado de https://t.co/APXiUl4DrBpic.twitter.com/AigyeoNMgY — SuperDeBancosEc (@superbancosEC) June 28, 2021

De esta manera, Big Money fue incluida en una lista con un total de 116 entidades que comercializan productos crediticios y de inversión sin ofrecer ningún tipo de garantías de cumplimiento. En suma, son mecanismos que podrían "poner en riesgo el interés de los ciudadanos", según la Superintendencia.

La plataforma Big Money parece haber operado todo este tiempo bajo el llamado Esquema de Ponzi, un sistema piramidal que ofrece ganancias rápidas a los primeros inversionistas.

Mediante la captación de fondos de nuevos miembros, se pagan los altos intereses a los primeros integrantes, hasta que deja de haber recursos para solventar estos retornos.

⚠️ALERTAAprende a reconocer un estafa piramidal⬇️💰Ganancias rápidas. 👥 Dinero por captación de nuevos miembros. 🤐 Esquemas secretos. La #SuperBancosEc 🏢 advierte la ilegalidad de estos negocios. Conoce más aquí: 👇 pic.twitter.com/CTSfvGX9Iz — SuperDeBancosEc (@superbancosEC) June 28, 2021

'Don Naza' no ha sido localizado por las autoridades. A través de su defensa, Nazareno solicitó su baja voluntaria del Ejército el pasado 7 de junio de 2021, según confirmó el comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 26 Cenepa, Milton Deleg Rodríguez.