Machismo en la cancha: La selección varonil de fútbol de Méxio es sancionada por homofobia y pretende que el equipo femenil pague la infracción

La Selección de Futbol varonil de México fue sancionada después de que la afición lanzara gritos homofóbicos. Pero ahora la Federación de Futbol analiza la posibilidad de que la pena, que equivale a disputar dos partidos sin público, la pague la Selección femenil.

El intercambio, que fue publicado por el diario deportivo Cancha, desató este viernes un intenso debate ya que, en caso de que se concrete, representaría un caso evidente de machismo en el deporte más popular de ese país.

La @FIFAcom castiga al Tri varonil por el grito homófoboYon de Luisa/ @FMF: ¡Qué gran idea! Hagamos que el Tri femenil y sus seguidoras sean las que jueguen sin gente los próximos dos partidos oficialesEl patriarcado strikes again #FMFMachistahttps://t.co/jN4Q9NhdlJpic.twitter.com/njtdELAu7R — Sandra Patargo (@spatargo) July 2, 2021

En marzo, la Selección varonil disputó en la ciudad de Guadalajara las eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos frente a EE.UU. y República Dominicana. Durante esos encuentros, los aficionados lanzaron gritos homofóbicos para insultar a los rivales, lo que desató un escándalo que derivó en una sanción que la FIFA confirmó el pasado 19 de junio.

La pena implicó una multa de 70.000 dólares y la imposición de que el seleccionado juegue dos partidos oficiales a puertas cerradas, como una manera de frenar la discriminación. De hecho, se llegó a especular con sanciones más graves como la quita de puntos o la exclusión del Mundial Qatar 2022.

¿Sorprende que Yon de Luisa y la FMF busquen que la Selección Femenil sea quien pague los platos rotos por el grito homofóbico? Son los mismos que pusieron al homofóbico y ultraderechista Mikel Arriola al frente la Liga MX, ustedes dirán. pic.twitter.com/qiG2KNTCBp — Pablo Rendón (@pagusrendon) July 2, 2021

Trueque injusto

Este viernes, el diario Cancha publicó declaraciones en las que el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, reconoce que podría ser la Selección femenil la que juegue sin público.

"Por como nosotros visualizamos las diferentes competencia, existe la posibilidad de que sea tanto la Selección mayor varonil como la Selección mayor femenil, por cómo se vienen los próximos partidos oficiales de local. Hay Fecha FIFA femenil en septiembre, también", afirmó el dirigente.

Esto es no tener madre. La audacia de la @FMF de pedir esto es reflejo del mismo fenómeno detrás del grito homofóbico por el que nos sancionaron: una cultura discriminatoria, que 1) la manifestamos inconscientemente en todos los niveles. 2) No creemos que es sancionable. pic.twitter.com/9Q4hAn3Sw6 — Ana Paola López Yrigoyen (@KhanPaola) July 2, 2021

"Pensar que el último partido que se jugó en México con gente va a ser prácticamente hace dos años y ahora por sanciones y por actos discriminatorios volver a jugar sin gente, creo que es algo que la afición no se merece, no se merece estar alejada de la Selección y la Selección tampoco merece jugar con este castigo y con una inferioridad en contra del rival por no tener el apoyo de su afición", agregó para tratar de justificarse.

La noticia desató un inmediato repudio en medios y en redes sociales, ya que favorece al seleccionado masculino que, en realidad, debería cumplir con la sanción en los partidos que disputará el próximo 2 de septiembre frente a Jamaica y el 7 de octubre ante Canadá, como parte de las eliminatorias del Mundial.

"Injusticia", "machismo", "misóginos", "miserables", "patriarcado", "vergüenza", "bajeza", "inconcebible", "es una barbaridad", fueron las palabras más usadas por los usuarios que conminaban a que el dirigente deportivo diera marcha atrás con su plan.

Tuvieron que pasar 14 años para que @MiseleccionFem volviera al Estadio Azteca, es más, sus participaciones recientes frente a la afición en un estadio son escasas, ¿pero esta vez sí serían locales?#ConLaFemenilNo#FMFMachistapic.twitter.com/VeZZbqEeov — Somos Versus (@somosversus) July 2, 2021

Querer demostrar que no eres homofóbico siendo sexista, es como querer apagar el fuego con gasolina. #Geoverbio en respuesta a la @FMF — Georgina González Toussaint (@Geo_Gonzalez) July 2, 2021

Forzado por los reclamos, De Luisa aseguró en una entrevista radial que la información difundida era incorrecta, pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de que efectivamente las jugadoras paguen la sanción impuesta a los varones.

"Estamos esperando a que la FIFA nos indique el detalle de la sanción. Hay partidos de la selección femenil y varonil en los próximos meses, aún no sabemos cuándo se aplicarían (los castigos) de estos dos partidos", señaló.

Cecilia González