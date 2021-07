Kaspersky lanzará este año un teléfono "imposible de hackear"

La empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab lanzará al mercado en este otoño boreal un teléfono que, según su director ejecutivo y creador, Yevgueni Kasperski, es "imposible de 'hackear'".

En una entrevista para la agencia RIA Novosti, el empresario explicó que se trata de un dispositivo encaminado al sector industrial y corporativo, con una "plataforma móvil segura" basada en un sistema operativo denominado KasperskyOS que ofrece una protección mejorada contra ataques informáticos.

"No se trata de un teléfono en el sentido habitual de la palabra, es decir, no habrá música, todas esas redes sociales ni otros 'apetitosos' artilugios", asegura.

En este sentido, Kasperski explica que todos esos complementos pretenciosos y muchas veces innecesarios son imposibles de imaginar sin que comprometan la seguridad. Y en la medida en que el público objetivo son "grandes corporaciones", la compañía debe garantizar que este equipo "puede manejar información confidencial y utilizarse para la gestión de infraestructuras".

"Se podrán hacer llamadas, tendrá Internet, mensajería, correo, aplicaciones de oficina, pero todo ello estará muy limitado para no comprometer el concepto de seguridad", reitera el ejecutivo.

En diálogo con la revista Forbes el mes pasado, Kasperski comentó que la principal característica de este nuevo 'smartphone' no es que será "práctico o bueno", sino "imposible de hackear". Detalló además que el 'software' será desarrollado completamente por Kaspersky Lab y el 'hardware' ensamblado en China. En cuanto al precio, no habló de cifras concretas. "No tiene precio, no hay análogos. Su sistema operativo tiene una arquitectura fundamentalmente nueva, ya que su principal principio es la seguridad. No solo la seguridad, sino la inmunidad. Un tapabocas ofrece seguridad y una vacuna, inmunidad. Nuestro sistema operativo es esta última", comparó el multimillonario.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!