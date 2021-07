Reportan un ataque con un misil contra un carguero que navega rumbo a EAU en el océano Índico

Un buque portacontenedores que navega bajo la bandera de Liberia y anteriormente era propiedad del empresario israelí Eyal Ofer, supuestamente fue atacado este sábado mientras realizaba la ruta entre la ciudad de Yeda (Arabia Saudita) y los Emiratos Árabes Unidos, comunicaron fuentes anónimas del sistema de defensa de Israel a N12 Television News, recoge Reuters.

La tripulación no resultó herida y el carguero, presuntamente alcanzado por un misil, no sufrió daños graves y continuó su viaje tras el incidente, según fuentes. Militares israelíes detallaron que estaban verificando si las fuerzas iraníes estaban detrás de la posible agresión.

Anteriormente, el canal libanés Al Mayadeen informó, citando a sus fuentes, que en el buque "estalló un incendio" tras haber sido alcanzado por "un arma desconocida" en el norte del océano Índico. Agregaron que "nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque hasta ahora".

Aunque varios medios reportaron que el buque era propiedad de Zodiac Maritime, una empresa con sede en Londres (Reino Unido) que pertenece al magnate israelí Eyal Ofer, la compañía declaró que había vendido la embarcación hace varios meses.

"Tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, podemos confirmar que el buque CSAV Tyndall no es propiedad ni está operado por Zodiac Maritime, que es una empresa británica de gestión de buques", declaró en un comunicado, citado por The Times of Israel.

El incidente se produce un día después de que el teniente general Aviv Kohavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, advirtiera que quienes ataquen a su país se enfrentarán a una feroz represalia. "Cualquiera que intente hacer daño al Estado de Israel sabe que cualquier actividad ofensiva del enemigo, cercana o lejana, será respondida con una importante respuesta abierta o encubierta", afirmó en una ceremonia de graduación de nuevos oficiales de las Fuerzas de Defensa del país. "Así es como nos hemos comportado en el pasado, y así es como nos comportaremos en el futuro", agregó.