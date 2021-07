El actor Henry Winkler tuitea que solo "un acontecimiento catastrófico" unirá a EE.UU. e indigna a las redes

Henry Winkler, estrella de la serie estadounidense 'Días felices', ha afirmado que solo un cataclismo puede volver a unir a EE.UU. "Estamos tan divididos como país... solo un acontecimiento catastrófico, que nos haga depender de nuevo a los unos de los otros, puede volver a unirnos", publicó este domingo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, los usuarios de la red social no tardaron en responder al actor de 75 años y subrayaron que tanto Estados Unidos como el resto del mundo ya habían vivido algunas catástrofes.

"Me encanta que sea así de idealista, pero más de medio millón de estadounidenses han muerto a causa del covid-19. Si eso no funcionó, nada lo hará", escribió una internauta. Mientras, un usuario recordó los atentados del 11 de septiembre de 2001 y señaló que no cree que "se deba repetir".

"¿Qué quieres exactamente, un supervolcán?", preguntó otro, agregando que el mundo ya experimentó "un virus asesino, incendios forestales que quemaron Australia y EE.UU", así como "enormes olas de calor, tormentas de hielo, deslizamientos de lodo, tsunamis, huracanes y tornados gigantes".

Sin embargo, algunos expresaron más simpatía por Winkler. "Henry Winkler es una de las celebridades más agradables que he conocido", escribió un fan. "Una persona genuinamente buena. Tiene buenas intenciones con este tuit, así que denle un respiro", agregó.

