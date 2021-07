"Me someto a cualquier tipo de investigación": Pedro Castillo rechaza las acusaciones de financiamiento irregular a su campaña electoral en Perú

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, rechazó las acusaciones en su contra sobre un presunto financiamiento irregular a su campaña electoral y señaló que está dispuesto a someterse a cualquier investigación al respecto.

"Por respeto al pueblo me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol [moneda local] y me ha dicho: 'Pedro, aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti'. Lo rechazo rotundamente", manifestó el candidato de izquierda ante la prensa en Lima.

De acuerdo con el candidato, su campaña se hizo con el aporte de los simpatizantes durante sus movilizaciones por todo el país. Además, indicó que la prensa que lo acompañó durante los recorridos pudo comprobar la ayuda brindada por la población, que le ofreció, entre otras cosas, alimentos, alojamiento e, incluso, caballos para sus desplazamientos.

"No podemos estar sometiéndonos a actos delincuenciales y de corrupción, lo rechazo rotundamente, seré el primero en salir a decirlo, empezando por mi propio entorno", enfatizó Castillo.

La acusación

La aclaración de Castillo llegó luego que la fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, al centro del país, indicó que la presunta organización criminal 'Los Dinámicos del Centro' buscaron introducir fondos ilícitos a la campaña política de Perú Libre, reseña RPP.

La fiscal pidió, además, 36 meses de prisión preventiva contra 20 presuntos integrantes de esa organización, que supuestamente se dedicaba al tráfico de licencias de conducir.

Bautista alegó que, según el acta de transcripción de un aspirante a colaborador eficaz, en octubre del año 2020, se dio la orden desde el Gobierno Regional de Junín, que dirige Perú Libre, para captar una mayor cantidad de postulantes para la obtención de licencias de conducir de manera ilícita.

"El objetivo era financiar la campaña política del partido político (Perú Libre) de turno en esta gestión 2019-2022, que como todos sabemos, ha postulado a la Presidencia [con Castillo] y elecciones congresales", señaló la fiscal.

La acusación contra la campaña de Castillo se conoce en medio de la tensión política poselectoral por la que atraviesa Perú, que aún está a la espera de la proclamación de los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, en las que Castillo se alzó con la mayoría de los votos sobre su contendiente, la derechista Keiko Fujimori.

Por otro lado, la Fiscalía inició una investigación sobre una serie de polémicos audios en los que Vladimiro Montesinos, quien fue asesor del expresidente Alberto Fujimori, habla de conspirar para que Keiko Fujimori sea declarada como ganadora en las recientes elecciones, incluso a través del pago de sobornos a funcionarios electorales.