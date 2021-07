"¿Quiénes pueden sustituirme?": Los 6 posibles candidatos del "flanco progresista-liberal" para la Presidencia de México en 2024, según López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó este lunes a seis personas como posibles candidatos del "flanco progresista-liberal" a la Presidencia de su país, para sucederlo en 2024.

"¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir", señaló el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina; sin embargo, indicó que "del flanco progresista-liberal hay muchísimos [...] afortunadamente hay relevo generacional".

Entre las posibles opciones, nombró a:

Claudia Sheinbaum

Actual jefa de Gobierno de Ciudad de México desde 2018; también fue secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (denominación que antes tenía la capital mexicana) entre 2000 y 2006, cuando la urbe era dirigida por López Obrador.

Marcelo Ebrard

Es el secretario de Relaciones Exteriores y exjefe de Gobierno del Distrito Federal entre 2006 y 2012.

Juan Ramón de la Fuente

Actualmente se desempeña como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue secretario de Salud entre 1994 y 1999, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esteban Moctezuma

Es el embajador de México en EE.UU. Antes se desempeñó como secretario de Educación Pública de la administración de López Obrador, entre diciembre de 2018 y febrero de 2021. Está en las filas de Morena desde 2018, antes estuvo en el PRI, partido del que fue secretario general entre 1999 y 2001.

Tatiana Clouthier

Se desempeña como secretaria de Economía. Fue diputada de México entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020.

Rocío Nahle

Es la secretaria de Energía. Se desempeñó como diputada federal entre 2015 y 2018.

Retiro de la política

López Obrador reiteró que el 30 de septiembre de 2024 concluirá su mandato —será el primer presidente en salir en esa fecha, puesto que el sexenio solía culminar el 30 de noviembre, pero hubo una reforma al respecto en 2014— y se retirará de la política.

"Yo ya voy a terminar. Si el pueblo lo decide así, si el creador me lo permite, si la naturaleza también, yo voy a estar hasta finales de septiembre del 24 y a partir de entonces me jubilo, no vuelvo a participar en política, en nada", enfatizó el mandatario.

Añadió que él ha sido el presidente constitucional mexicano de más edad y que no podría permanecer más tiempo.

"Mis adversarios yo creo que tienen razón en eso de que ya estoy chocheando, entonces no podría más tiempo; además, no me lo permitirían mis convicciones, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección", indicó.