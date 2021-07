Dembélé y Griezmann se disculpan por un polémico video grabado en Japón pero la Red les niega el perdón (VIDEO)

Los futbolistas Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, ambos jugadores del F.C. Barcelona e internacionales con la selección de Francia, han expresado sus disculpas, después de que un video grabado por ellos hace dos años en un hotel de Japón haya generado todo tipo de acusaciones por los comentarios aparentemente racistas que contiene.

En la grabación, que circula por las redes sociales desde el pasado viernes, se puede escuchar cómo Dembélé hace varios comentarios inapropiados mientras está con su compañero de equipo en una habitación de hotel y unos técnicos asiáticos arreglan un televisor.

"Todas estas caras feas, solo para que puedas jugar al PES [videojuego 'Pro Evolution Soccer'], ¿no te da vergüenza?", parece decir a Griezmann el delantero de 24 años, quien supuestamente graba el video. "¿Qué clase de lenguaje atrasado es ese?", pregunta. Y agrega: "¿están ustedes tecnológicamente avanzados en su país o no?".

Aunque el exdelantero del Atlético de Madrid no dice nada durante la conversación, ríe las frases de su amigo.

Según informan los medios, las imágenes, probablemente, fueron captadas en el verano de 2019 en Japón, durante la gira del club catalán por Asia.

En medio de una ola de críticas contra Dembélé, incluidas las de quienes piden al Barcelona que lo venda de inmediato, el delantero francés reaccionó publicando un comentario en su cuenta de Instagram.

"Hola todos. Durante estos últimos días un video privado que data en 2019 ha estado circulando en las redes sociales. Esto tuvo lugar en Japón, pero podría haber sucedido en cualquier parte del mundo. Y habría usado la misma expresión. No iban dirigidas contra ninguna comunidad. Simplemente, uso este tipo de expresiones con amigos, independientemente de sus orígenes", explica en el mensaje.

Tras reconocer que el video "podría ocasionar daño a las personas presentes en él" tras haberse hecho público, el jugador les pide expresamente perdón. "Por lo tanto, les quiero presentar mis sinceras disculpas", escribió.

Griezmann siguió sus pasos y escribió en Twitter: "Siempre he estado contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y lamento haber podido ofender a mis amigos japoneses".

"Nunca vuelvan a Asia"

Tras las disculpas de ambos, las reacciones en la Red no se hicieron esperar, siendo muchos internautas quienes las consideran insuficientes.

"No es una disculpa", comentó un usuario las palabras de Dembélé, mientras otro internauta describió su mensaje como "un intento bastante patético" de pedir perdón.

"Las disculpas de Dembélé son del tipo: 'Soy un imbécil en cualquier parte del mundo, no solo en Japón", puede leerse en un comentario.

Otro usuario escribió su interpretación de lo que le pareció la disculpa de Dembélé: "Lamento que todos ustedes lo hayan tenido que ver, pero, créanme, yo sería racista hacia todos los asiáticos sin importar de dónde".

"Nunca vuelvas a decir 'amigos japoneses'. No creemos que seas nuestro amigo. ¿Por qué no culpaste al jo*ido Dembélé y solo te ríes? Siento que este tuit no es una disculpa, es solo una mala excusa. Nunca vuelvan a Asia", advirtió un usuario en un tuit de respuesta a Griezmann.

