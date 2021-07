Will Smith evita con 100.000 dólares que Nueva Orleans se quede otro año sin fuegos artificiales por el 4 de julio

El famoso actor Will Smith desembolsó unos 100.000 dólares para que la ciudad de Nueva Orleans pudiera tener su espectáculo de fuegos artificiales el pasado domingo, 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU., informan medios locales.



Smith se encuentra en esa ciudad trabajando en su última película, 'Emancipación', que contará la historia de un esclavo llamado Peter que escapó de una plantación del estado de Luisiana y cuya fotografía, en la que aparece con la espalda llena de cicatrices por azotes se convirtió en una muestra de la brutalidad de la esclavitud. Posteriormente, luchó por la Unión en la guerra civil estadounidense.

Nueva Orleans canceló el año pasado el espectáculo pirotécnico debido a la pandemia del covid-19 y este año tampoco planeaba llevarlo a cabo debido a problemas económicos. Cuando el intérprete se enteró de esta situación, pagó de su bolsillo la factura de los fuegos para conmemorar la festividad nacional.

"Una exhibición de fuegos artificiales producida por 'Go 4th on the River' tendrá lugar en Nueva Orleans a lo largo de la ribera del río Misisipi", anunció en Twitter la alcaldesa LaToya Cantrell. "El regalo […] fue posible gracias al actor y productor Will Smith, junto con su compañía Westbrook", añadió.

El pasado mes de marzo, en un 'pódcast' dedicado a la nueva serie de Netflix 'Enmienda: La lucha por la igualdad en EE.UU.', el actor reveló que antes y después de emprender su carrera en Hollywood fue objeto de insultos racistas en varias ocasiones.

