Un concejal japonés demanda a su ciudad por el derecho a llevar la máscara de su 'alter ego' en la lucha libre

Un concejal nipón demandó el pasado 30 de junio a su ciudad para defender su derecho a llevar la máscara de su 'alter ego' en la lucha libre durante las sesiones del consejo municipal, reporta Japan Times.

El político, conocido en el cuadrilátero como Skull Reaper A-ji, fue elegido por primera vez para el consejo municipal local de Oita en 2013 tras promover el mejoramiento de la comunidad y el bienestar de los niños. Sin embargo, al poco de iniciar su carrera política, sus colegas le prohibieron asistir a las reuniones con su máscara.

Tras batallar largo tiempo por su derecho a portar máscara, el 30 de junio Skull Reaper A-ji recurrió finalmente a los juzgados y demandó a las autoridades locales por discriminación, ya que es el único concejal cuya fotografía no aparece en la página web y los boletines informativos de la ciudad. El luchador exige que su imagen en careta aparezca en los sitios municipales, así como busca una compensación de 5 millones de yenes (45.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios.

El deportista sostiene que la prohibicón representa una violación de sus derechos personales y a la libertad de expresión, afirmando que "el consejo está despreciando a la opinión pública de los votantes que apoyaron" su "trabajo enmascarado".

Mientras, el diario cita a varios comentarios de internautas en redes que subrayan que una persona a cargo público debe ser transparente, especialmente en cuanto a su identidad. "La gente no puede participar en los asuntos públicos si no se conoce su identidad", escribió un usuario. "No es que la máscara sea mala, pero es un problema que nadie conozca su cara cuando es un representante de los ciudadanos", agregó otro.