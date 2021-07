Muere a los 85 años el icónico cineasta Robert Downey Sr.

El icónico cineasta estadounidense Robert Downey Sr. ha fallecido la madrugada de este miércoles mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York, informa Daily News.

El famoso actor y director cumplió 85 años el mes pasado y había estado luchando contra la enfermedad de Parkinson durante los últimos cinco años.

Además de ser el padre del también famoso actor Robert Downey Jr., el fallecido era conocido por su participación en películas 'underground'. Downey Sr. ha actuado y dirigido tales clásicos como 'Putney Swope'.

El actor también apareció en las películas 'Boogie Nights', 'Magnolia' y 'To Live And Die in L.A.'