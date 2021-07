Hombre que extravió su fortuna en bitcoines en un vertedero afirma que ahora valen más de 370 millones de dólares

James Howells lamenta que hasta la fecha las autoridades no le permitan realizar una búsqueda especializada en el depósito de basura donde cree que está el disco duro, pero no se rinde en sus intentos por recuperarlo.

Hace casi ocho años, un ingeniero informático de la ciudad británica de Newport perdió su disco duro con miles de bitcoines, y ahora el hombre asegura que su contenido vale 275 millones de libras esterlinas (unos 378 millones de dólares, al cambio actual), por lo que planea seguir con sus intentos de realizar una búsqueda a gran escala en el vertedero donde supone que terminó el dispositivo, informan medios locales.

En enero de este año se dio a conocer que James Howells ofreció unos 75 millones de dólares a las autoridades municipales para que le permitan buscar en un vertedero su disco duro con 7.500 bitcoines que botó por error mientras limpiaba su oficina en 2013. Últimamente, ha estudiado fotografías aéreas del sitio y cree que el dispositivo está en un área de 200 metros cuadrados a una profundidad de 15 metros.

Sin embargo, lamenta que hasta la fecha las autoridades no han mostrado interés en su propuesta y que los responsables del Ayuntamiento ni siquiera le han dado la oportunidad de reunirse con los funcionarios encargados, a quienes quiere exponer su plan. "Si me escucharan y me atendieran, sabrían que no hay ningún riesgo para el Gobierno municipal", señaló.

Una "búsqueda apropiada"

Howells afirma que su plan de búsqueda cuenta con el respaldo de un fondo de cobertura dispuesto a cubrir todos los costos necesarios, a cambio de una buena parte de su fortuna. Además, explica que en los últimos meses se ha puesto en contacto con ingenieros, ambientalistas y expertos en recuperación de datos de todo el mundo, asegurando que será una "búsqueda apropiada", y no la de alguien que simplemente entra con un balde y una pala.

"Tenemos un sistema con múltiples cintas transportadoras, dispositivos de escaneo de rayos X y un dispositivo de escaneo de inteligencia artificial que estaría capacitado para reconocer elementos que tienen un tamaño y densidad similares al disco duro. Esta será una búsqueda delicada porque no quisiéramos dañar el dispositivo en el proceso", explicó.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Newport expuso que existen varias razones por las que han indicado al hombre que "no es posible ayudarlo en este asunto". Señalan que el costo de desenterrar el relleno sanitario y tratar los desechos podría ascender a millones de dólares, sin ninguna garantía de encontrarlo o de que aún funcione, además del impacto ambiental que tendrían los trabajos en el área.

"Incluso si pudiéramos estar de acuerdo con su solicitud, existe la cuestión de quién pagaría el costo si el disco duro no se encuentra o se daña hasta tal punto que los datos no se puedan recuperar", afirmaron.