Un oso grizzly arrastra y mata a una mujer fuera de su tienda mientras acampaba en una localidad de EE.UU.

Generalmente los conflictos entre osos y humanos se deben a la protección de comida o de sus crías, pero atacar a una persona no es su instinto natural, opinan los especialistas.

Un oso grizzly atacó y mató a una ciclista que estaba acampando en Ovando, una pequeña ciudad del oeste de Montana, EE.UU. El suceso se produjo la madrugada de este martes mientras la mujer dormía en una tienda de campaña.

La víctima de 65 años, identificada como Leah Davis Lokan, residente de California, se encontraba haciendo un viaje largo en bicicleta, junto a su hermana y un amigo, quienes dormían en una tienda cercana cuando ocurrió el ataque.

Al parecer, el oso inicialmente se acercó al área y despertó a los campistas obligándoles a sacar la comida de sus tiendas antes de volver a dormir.

Aproximadamente a las 3:30 a.m. el oso regresó y sacó a Davis de su carpa. Los sonidos del ataque despertaron a las otras dos personas que estaban en el campamento, salieron de la tienda y rociaron al animal con spray para osos. Desde entonces no se lo ha visto nuevamente.

"Básicamente, el oso regresó al campamento. Se metió al campamento en un par de ocasiones diferentes", dijo el alguacil del condado de Powell, Gavin Roselles, a AP.

Al parecer, en algún momento durante la noche, el oso también se metió en un gallinero de la ciudad, matando y comiendo a varios pollos. Montana Fish, Wildlife and Parks (FWP), una agencia gubernamental en la rama ejecutiva del estado de Montana con la responsabilidad de proteger la vida silvestre, señaló que, antes del ataque, una cámara de video en un negocio local capturó imágenes del animal, que parecía ser un oso grizzly.

Los expertos en osos de FWP creen que se trata de un macho de aproximadamente 181 kilos, en base al análisis de sus huellas y las descripciones de su comportamiento. Adicionalmente, el ADN recolectado en el lugar del ataque será usado para identificar al oso y atraparlo en una de las cinco trampas que se han instalado.

Por su parte, Tiffanie Zavarelli, la propietaria del negocio local que proporcionó la grabación, comentó que era el primer ataque fatal de un oso que conocía en la comunidad. Los residentes del área están acostumbrados a vivir cerca de los osos y conocen los riesgos, pero "el ataque los dejó desconcertados", declaró la mujer. "La gente de Montana, sabemos cómo ser 'conscientes de los osos'. Pero cualquier cosa puede suceder ", añadió.

Los especialistas y guardianes de osos de FWP continúan la búsqueda del animal, tanto en helicóptero como por tierra y monitoreando las trampas colocadas en el área.

Una vez atrapado, el oso será ejecutado, siendo el segundo oso grizzly en ser 'condenado' por FWP este verano por herir a un humano, comentó Greg Lemon, un portavoz del organismo.

De momento, no está claro por qué el oso arrastró y atacó a Lokan. Según Lemon, ese no es un "comportamiento normal de los osos". Generalmente los conflictos entre osos y humanos se deben a la protección de comida o de sus crías o, por encuentros sorpresa en los que el oso se siente amenazado, pero "ir a un campamento y atacar a una persona, no es su instinto natural", precisó.