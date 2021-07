"Le partieron un brazo y un pie": El presidente de Haití, Jovenel Moïse, sufrió torturas antes de su asesinato

El ministro encargado de Asuntos Electorales de Haití, Mathias Pierre, informó este viernes que antes de asesinar al presidente Jovenel Moïse, los mercenarios lo habrían torturado.

"Moïse fue asesinado, antes de eso, lo torturaron y las pruebas son que le partieron un brazo y un pie, luego recibió el impacto de 12 balas", explicó Pierre en entrevista con la W Radio de Colombia.

De acuerdo con el funcionario, "es claro" que el comando que ingresó a la residencia de Moïse la madrugada del pasado miércoles "buscaba algo y era una carta de renuncia", que Moïse habría rehusado firmar.

Además, comentó que "eran muchos en Haití quienes buscaban que el presidente Moïse renunciara y se fuera", a pesar de que "ya había un calendario publicado y un decreto de elecciones".

Asesinan al presidente de Haití, Jovenel MoïseUn grupo de individuos irrumpió anoche en la residencia privada del mandatario acabando con su vida, confirmó el Gobierno pic.twitter.com/geH0C574vy — RT en Español (@ActualidadRT) July 7, 2021

Por otro lado, señaló que aún no se puede determinar "si hubo o no miembros de seguridad del presidente involucrados" en el magnicidio; sin embargo, mencionó que algo que llama la atención es que "no hubo intercambio de disparos" en el asalto a la vivienda del mandatario.

Asesinato y detenciones

El magnicidio ocurrió alrededor de la una de la madrugada del pasado miércoles, cuando un grupo de individuos armados atacaron la residencia privada del mandatario, ubicada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe.

Moïse fue asesinado al recibir 12 impactos de bala; mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó herida y fue hospitalizada en un hospital de la capital haitiana, luego fue trasladada en un avión ambulancia a un centro médico de Miami, en el estado de Florida (EE.UU.).

Por este crimen fueron arrestadas 17 personas —15 colombianos y dos estadounidenses—, informó el primer ministro interino, Claude Joseph.

Los 17 mercenarios se encuentran bajo custodia y están declarando ante las autoridades. Entretanto, el Gobierno haitiano está en la búsqueda de otras ocho personas que habrían participado en el magnicidio; otros tres hombres fueron abatidos.

"Tenemos todas las identidades de los colombianos y sabemos que entraron en grupos pequeños, con la complicidad de alguien, les dieron residencias en uno de los barrios más lujosos, el mismo barrio donde vivía el presidente", comentó Pierre en la entrevista.