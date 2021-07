El elenco palestino de una película proyectada en Cannes sobre una aldea bloqueada por las FDI no irá al festival en protesta

El Gobierno israelí ha tildado de hipócrita la decisión de los actores palestinos que protagonizan una película sobre una aldea bloqueada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de no asistir a su primera proyección en el Festival de Cine de Cannes para, de ese modo, protestar contra el "apartheid" de su pueblo a manos del país hebreo.

En una carta abierta a los organizadores del prestigioso certamen, el elenco de 'Let There Be Morning' argumenta que no pueden "ignorar" la contradicción de que la película se proyecte en Cannes como una producción israelí mientras Israel "continúa llevando su campaña colonial de décadas de limpieza étnica, expulsión y apartheid" contra el pueblo palestino. Aceptar eso "normalizaría el apartheid y permitiría la negación y el blanqueo de los crímenes contra los palestinos", reza la carta.

"Sabían cómo pedirle al Estado un presupuesto"

Por otro lado, la protesta fue criticada por el nuevo ministro de Cultura de Israel, Hili Tropper, quien declaró que aquellas personas que "sabían cómo pedirle al Estado un presupuesto para hacer películas" no están en posición de "avergonzarse de Israel".

Según medios israelíes, los realizadores de 'Let There Be Morning' recibieron unos 610.000 dólares en fondos presupuestarios en 2018, y el acuerdo para proyectar la cinta como una producción israelí fue parte de las condiciones de la subvención.

La película, que se estrenará este sábado, es una adaptación de una novela de 2006 del escritor palestino Sayed Kashua. La trama gira en torno a una aldea palestina bloqueada por las FDI y un contador árabe israelí que queda atrapado en ella después de venir de Jerusalén a la boda de su hermano.

El director de la cinta, Eran Kolirin, apoyó la decisión de los miembros del elenco. "Amo a esta gente. Respeto su decisión (aunque deseo que hubieran venido, para celebrar su arte conmigo) y apoyo su lucha", aseguró en su cuenta de Facebook, donde ha compartido la carta.

