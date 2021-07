Retiran dos estatuas confederadas de Charlottesville en EE.UU. después de cuatro años de las fuertes protestas

La ciudad de Charlottesville en el estado de Virginia (EE.UU.) retirará dos estatuas confederadas este sábado, según anunciaron recientemente las autoridades locales a través de un comunicado.

El tribunal más alto de Virginia dictaminó en abril que la ciudad podía eliminar las dos estatuas confederadas, pertenecientes a los generales Robert E. Lee y Thomas 'Stonewall' Jackson, anulando una decisión del Tribunal de Circuito estatal que había fallado a favor de un grupo de residentes que presentaron una demanda para impedir que se quiten las figuras.

El retiro de estos monumentos se lleva a cabo casi cuatro años después de que las protestas de los supremacistas blancos sobre los planes para eliminar a una de estas, se convirtieran en enfrentamientos violentos cuando un automóvil chocó contra una multitud y mató a la contramanifestante, Heather Heyer, de 32 años.

La autoridades de la ciudad permitirán el acceso de espectadores este sábado a las 6 de mañana (hora local) al Parque Market Street de Charlottesville, donde se prevée retirar la primera estatua de Robert E. Lee, según el portavoz de la ciudad Brian Wheeler.

Depués del retiro de esta, el vocero señaló que se trasladarán a otro parque de la ciudad para quitar la estatua confederada del general Thomas 'Stonewall' Jackson.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, solo las esculturas de Lee y Jackson serán removidas y guardadas en un local seguro hasta que el Ayuntamiento tome una decisión final sobre qué se debe hacer con ellas. Mientras tanto, las bases de piedra de los monumentos se dejarán en su lugar temporalmente y se retirarán más tarde.

Una coalición de activistas emitió una declaración el viernes celebrando el anuncio, informan medios locales. Mientras las estatuas "permanezcan de pie en nuestros espacios públicos del centro, indican que nuestra comunidad tolera la supremacía blanca y la causa perdida por la que lucharon estos generales", declaró el colectivo llamado Take 'Em Down Cville.

El impulso de eliminación más reciente centrado en el monumento de Lee comenzó en 2016, gracias a una petición iniciada por Zyahna Bryant. La joven, actualmente estudiante de la Universidad de Virginia, considera que esta es una situación muy atrasada, expresando que "no hay plataforma para la supremacía blanca. No hay plataforma para el racismo. No hay plataforma para el odio", informa AP.