VIDEO: Musk muestra la nueva plataforma robótica de SpaceX para aterrizaje de cohetes en el mar

La nueva estructura no tripulada, que no requiere de remolcador, se denomina 'A shortfall of gravitas', o ASOG ('Una falta de seriedad', en español).

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, ha compartido en su cuenta de Twitter imágenes de la nueva plataforma autónoma de puerto aeroespacial de la compañía, destinada para el aterrizaje de las primeras etapas de sus cohetes.

Autonomous SpaceX droneship,A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

La nueva plataforma no tripulada, que no requiere de remolcador, se denomina 'A shortfall of gravitas', o ASOG ('Una falta de seriedad', en español). Se une a otras dos naves de este tipo: 'Of Course I Still Love You', u OCISLY ('Por supuesto que todavía te amo') y 'Just Read the Instructions', o JRTI ('Solo lee las instrucciones'). Los tres nombres hacen homenaje a los libros de ciencia ficción del escritor escocés Iain M. Banks.

Con OCISLY apoyando actualmente misiones en la costa oeste, se espera que ASOG se una a JRTI para las misiones de Falcon 9 y Falcon Heavy que se lanzan desde el Centro Espacial John F. Kennedy y la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Al aterrizar los Falcon 9 en estas embarcaciones autónomas, en lugar de regresar a tierra, pueden ahorrar combustible y aumentar así la carga útil que llevan a la órbita.

