Venden por 870.000 dólares un videojuego precintado de 'The Legend of Zelda' de 1987

Una copia intacta de la serie de videojuegos 'The Legend of Zelda' fue vendida este sábado en Dallas (Texas, EE.UU.) a un precio récord de 870.000 dólares, según lo anunció la casa de subastas Heritage Auctions en un comunicado. La identidad del nuevo propietario no ha trascendido.

'Legend of Zelda' Shatters World Record at $870,000 to Kick off Heritage Auctions Video Games Event.Result tops April 2021 mark of $660,000 for 'Super Mario Bros.' https://t.co/uBcIgn67p2#HeritageAuctions#TheLegendOfZelda#NESpic.twitter.com/CPbGxEqw27 — Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 9, 2021

El desenlace de la subasta superó la antigua cifra récord de 660.000 dólares, pagada el pasado mes de abril por una reproducción de la serie 'Super Mario Bros'.

"Tenía mucha confianza en este juego y, sin embargo, sigo sintiendo que la realidad de la puja de hoy superó mi visión de cómo se desarrollaría. Hacer historia nunca es fácil. Estoy muy orgulloso de que hayamos podido formar parte de esto una vez más", comentó la licitación Valarie McLeckiem, especialista de Heritage Auctions Video Games.

La copia subastada de 'The Legend of Zelda' proviene de una variante del videojuego fabricado durante solo unos meses a finales de 1987 antes de que fuera reemplazada por otra versión.

Esta serie de videojuegos de acción-aventura fue elaborada por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, así como por la empresa Nintendo, que se encargaba de su distribución a nivel global. 'The Legend of Zelda' salió al mercado en 1986, convirtiéndose en un éxito de ventas. Hoy en día, la serie sigue formando parte de la línea de los productos exclusivos de Nintendo. El último juego 'The Legend of Zelda: Skyward Sword HD' se estrenará este 16 de julio.