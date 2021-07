Un hombre con obesidad extrema se opera en España para perder 200 kilos

Emilio Jesús Jiménez es un paciente con obesidad extrema que se ha operado en el Hospital Universitario Moncloa de Madrid para perder en los próximos meses en torno a 200 de los 308 kilos que pesa en total, informan medios locales.



Oriundo de Tarazona (Aragón, España), Emilio llevaba varios años tratando de operarse en su provincia, pero lo rechazaronen distintos centros médicos. "La última vez que fui me dijeron que me iban a poner un balón gástrico y que luego me operarían. Llevo más de un año y medio y todavía no sé nada de ellos", se lamenta.

Por eso, decidió ponerse en manos del doctor Carlos Ballesta, director del Centro Laparoscópico que lleva su nombre, que le aconsejó llevar a cabo una cirugía denominada Bypass gástrico de asa larga por vía laparoscópica, que es la más efectiva y segura en casos complejos.

¿De qué se trata?

"Consiste en reducir la capacidad del estómago y dar un salto para que un porcentaje importante del intestino no absorba los alimentos", explica Ballesta. De este modo, queda suficiente intestino para absorber la comida, sin que se produzca un déficit de calcio ni de vitaminas, y se pierde peso.

Durante la fase de preparación del procedimiento quirúrgico, Jiménez perdió un poco más de 25 kilos tras seguir unas pautas de alimentación médicas que aconsejaban una dieta a base de batidos, yogur y quesitos.

Ballesta indica que la Seguridad Social no suele operar a personas con peso superior a los 200 kilos, porque disponen de pocas camas adaptadas y de poco instrumental, si bien precisó que la situación está mejorando. "Debería ser obligado tener en cada comunidad autónoma un hospital preparado y no rechazar a pacientes por el peso", apunta.

