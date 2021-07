Aumentan en EE.UU. los contagios con la variante Delta, responsable de más de la mitad de los nuevos casos de covid-19

EE.UU. es a día de hoy el país con más vacunados contra el covid-19 del mundo. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a registrar más de 20.000 nuevos positivos diarios de coronavirus, siendo la variante Delta la posible responsable de más de la mitad de esas infecciones, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país norteamericano.

El epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci, dijo en declaraciones a la CNN que las zonas donde están aumentando los contagios son las que cuentan con bajas tasas de vacunación, por lo que instó a la población a inocularse. "Me preocupa que a medida que esta variante se vuelva más dominante, esas áreas del país con bajo porcentaje de vacunados, alrededor de un 30 %, comenzarán a registrar mini oleadas de contagios", advirtió Fauci.

La variante Delta se ha convertido en la cepa dominante de covid-19 en varias regiones del país, siendo el estado de Mississippi, donde solo un tercio de la población está vacunado, uno de los más afectados. "No quieres ver dos Estados Unidos, uno que esté vacunado y protegido y otro que no esté vacunado y que corra mucho riesgo", agregó.

El epidemiólogo jefe de EE.UU. enfatizó que la vacunación no solo brinda al receptor una alta tasa de protección contra el virus, sino que también limita las mutaciones adicionales. "Los virus no mutan si no pueden replicarse, y se puede evitar que se reproduzcan vacunando a suficientes personas para que el virus no tenga adónde ir", dijo Fauci.

Además, el Gobierno de ese país asegura que en la actualidad "prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por covid-19" se están produciendo en personas que no están vacunadas.