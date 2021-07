Decenas de hinchas sin entradas rompen el cordón de seguridad en el estadio de Wembley

Decenas de aficionados al fútbol que no tenían entradas para el partido final de la Eurocopa 2021, rompieron el cordón de seguridad del estadio inglés de Wembley, donde esta jornada se llevará a cabo el encuentro entre Inglaterra e Italia.

🚨 Hinchas de Inglaterra tratan de entrar al Wembley Stadium sin pagar por entradas y hay desorden en Londres.📌 • Además, lanzaron fuegos artificiales en el hotel dónde se hospeda la selección de Italia horas previas. #EURO2020#Euro2020Finalpic.twitter.com/Q2RplxtYKH — Gabriel Marcelo (@gmarcelo03) July 11, 2021

La UEFA aseguró en un comunicado que los hinchas que saltaron las barreras de seguridad no lograron obtener el acceso al estadio, por lo que no hay necesidad de poner en marcha ningún protocolo que presupondría el cierre de Wembley. "No hay preocupación de que esta final no se lleve a cabo", declaró el organismo.