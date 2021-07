"Ya no reúne las condiciones para seguir en el cargo": un medio conservador brasileño pide la renuncia de Bolsonaro

El diario conservador brasileño O Estado de S. Paulo, también conocido como Estadao, ha publicado este domingo un editorial en el que se exige al presidente Jair Bolsonaro que deje su cargo.

El llamamiento se produce en medio de protestas de la ciudadanía en contra del mandatario por su mala gestión de la pandemia y su presunta prevaricación en la compra de la vacuna india Covaxin, investigada por la Fiscalía.

"El presidente Jair Bolsonaro ya no reúne las condiciones para seguir en el cargo. Acusado por sucesivos reveses morales, políticos, penales y administrativos, Bolsonaro parece haber tirado por la borda los frenos internos que lo hacían al menos pretender ser un demócrata", reza el artículo.

"Su naturaleza liberticida hablaba más fuerte. Como alguien que no tiene nada más que perder, el presidente ha arremetido contra la Constitución, amenazando explícitamente con retener la celebración de elecciones el próximo año, tal y como establece la Constitución", continúa.

Bolsonaro afirmó este jueves ante un grupo de simpatizantes cerca del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial, que el país no tendrá elecciones en 2022 en el caso de que se sospeche de su limpieza. Asimismo, amenazó con no reconocer el resultado electoral y no entregar el poder a su eventual sucesor "si hay fraude", precisa El Mundo.

Desaprobación en alza

Entretanto, la tasa de descontento popular contra el mandatario ha pasado del 45 % en mayo hasta el 51 % en la actualidad, según un sondeo del Instituto Datafolha divulgado por Folha de Sao Paulo. Paralelamente, otra encuesta, publicada este 10 de julio, apuntan a que un 54 % de los brasileños abogan por un 'impeachment' contra el actual presidente, mientras que un 63 % no cree que sea capaz de gobernar al país.

Llama la atención que un 59 % de los electores no le concederían a Bolsonaro su voto bajo ninguna circunstancia en los próximos comicios. La misma encuesta mostró que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vencería en las urnas al actual mandatario con un 58 % frente a un 31% en la segunda vuelta.