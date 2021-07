Desde Corea del Norte desestiman la ayuda humanitaria de EE.UU. por considerarla parte de sus "siniestros fines políticos"

La prestación de la ayuda humanitaria es utilizada por EE.UU. para promover sus "siniestros fines políticos", según sostiene Kang Hyon-chol, investigador principal de la Asociación para la Promoción del Intercambio Económico y Tecnológico Internacional de Corea del Norte, en un comentario difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.

"El propósito de EE.UU. de relacionar la 'ayuda humanitaria' con el 'problema de los derechos humanos' es legitimar su presión hacia los países soberanos y llevar a cabo sus siniestros fines políticos", dijo el especialista, señalando como ejemplo normas como la Ley de asistencia exterior, de 1961, que estipula que cualquier ayuda a otras naciones tiene que subordinarse estrictamente a la política exterior de Washington.

"El artículo 498 de esta ley prohíbe cualquier ayuda a aquellos países que no cumplan con los 'estándares de derechos humanos' establecidos por EE.UU., y el artículo 620 no permite la ayuda a los Estados comunistas que no comparten las ideas de EE.UU.", señala Kang Hyon-chol.

Al mismo tiempo, recalcó que "muchos países experimentaron el sabor amargo tras haber depositado muchas esperanzas en la 'asistencia' y 'la ayuda humanitaria' de EE.UU.". Como ejemplos, Kang Hyon-chol cita el rechazo de Washington a prestar asistencia humanitaria a Afganistán, Siria, Palestina o Camboya, cuyos gobiernos no quisieron cumplir con las exigencias políticas de la nación norteamericana.

Estas declaraciones fueron publicadas después de que Corea del Sur anunciara su disposición a proporcionar a las autoridades norcoreanas vacunas contra el coronavirus en caso de que Pionyang las solicite, recoge Reuters. Varios funcionarios del Gobierno estadounidense expresaron su apoyo a la iniciativa, que, de acuerdo a los expertos, buscaría favorecer la reanudación de las conversaciones diplomáticas y salir del 'impasse' geopolítico.

A su vez, Lee Jong-joo, portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, enfatizó durante una conferencia de prensa este lunes que Seúl todavía no puede confirmar si las afirmaciones de Kang Hyon-chol constituyen la postura oficial de Corea del Norte. Al mismo tiempo, el funcionario insistió en la necesidad de fomentar la cooperación humanitaria con Pionyang para mitigar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus.