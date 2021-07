El héroe de la selección italiana Donnarumma explica por qué no festejó tras la atajada de la victoria en la final de la Eurocopa

El portero de la selección italiana de fútbol, Gianluigi Donnarumma, explicó la razón por la cual no festejó tras atajar el penal decisivo en la victoria contra Inglaterra por la final de la Eurocopa 2020.

Tras finalizar con marcador 1-1 el tiempo extra del partido, celebrado el pasado domingo en el estadio Wembley en Londres, ambos conjuntos definieron el título en la serie de penales.

Sin embargo, tras detener el último tiro de los ingleses —ejecutado por Bukayo Saka— Donnarumma mantuvo una expresión impasible, limitándose tan solo a mirar al árbitro y alejándose del arco hacia un costado.

En palabras del guardameta, en ese momento no se percató de que su selección ya se había consagrado campeona del torneo.

"No celebré porque no me había dado cuenta de que habíamos ganado", contó este lunes Donnarumma en conversación con Sky Sport Italia.

"Miré al referí, intenté comprender si el VAR había dado el OK y solo me di cuenta de que habíamos ganado cuando vi a mis compañeros de equipo celebrando", añadió.

Gianluigi Donnarumma, de 22 años, fue nombrado 'jugador del torneo', convirtiéndose en el primer arquero en ganar ese título en la historia de la Eurocopa.

Italia solo había ganado la Eurocopa en una ocasión, en 1968, contra la ya extinta selección de Yugoslavia.

La 'Squadra Azzurra' fue subcampeona del torneo en dos ocasiones, en el año 2000, cuando cayó frente a Francia, y en el 2012, cuando cayó goleada ante España por 4-0.

