Una pistola que parece estar hecha de bloques Lego desata la polémica en EE.UU.

Una polémica se desató en EE.UU. luego de que un fabricante de armas presentara una pistola que parece estar hecha con bloques Lego, lo que generó críticas por el peligro que su diseño representa para los niños, así como causó malestar en el productor de juguetes danés.

Se trata de Block 19, una pistola Glock fabricada por Culper Precision, con base en Utah, que presenta en su parte externa vivos colores rojo, azul, verde y amarillo con la forma de los bloques del juego de construcción. Su costo va de los 549 a los 765 dólares.

En respuesta, desde Lego le enviaron una notificación a Culper Precision. Así lo confirmó Shannon Watts, fundadora de la asociación Moms Demand Action, que reclama leyes más duras respecto del control de armas. "Los dueños responsables de armas deberían estar horrorizados por esto", afirmó, agregando que los disparos involuntarios entre niños aumentaron un 30 % durante el año pasado.

En tanto, varios internautas sumaron su repudio en los comentarios de una entrevista que le hicieron al presidente de Culper Precision, Brandon Scott. "Esta, si es real, es la modificación de armas más irresponsable que he visto en mucho tiempo", manifestó un usuario, mientras que otro agregó: "Claramente es una mala idea hacer que un arma mortal se vea como el juguete de un niño".

La postura del fabricante

Al presentar el arma, Culper Precision afirmó que "hay una satisfacción que solo puede ser encontrada en los deportes de tiro" y agregó que la creación de la Block 19 "es solo una pequeña manera de romper la retórica de las personas antiarmas y llamar la atención sobre el hecho de que los deportes de tiro son súper divertidos".

Por su parte, Scott consideró que si algún niño sufre heridas por manipular la pistola es responsabilidad del propietario, no de la compañía. No obstante, agregó que no cree que deba ser considerado penalmente responsable "un adulto que permite el acceso de un niño a un arma que parece un juguete" si esa acción termina en la muerte del menor.

"El dolor y la angustia causados por la pérdida de un hijo serían un escenario bastante intenso", concluyó.