"Este tío es un imbécil": revelan nuevas conversaciones de Florentino Pérez en las que descalifica a Cristiano Ronaldo

Nuevos audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en los que sigue con sus críticas y descalificaciones a exintegrantes del club fueron revelados por El Confidencial. Esta vez, el principal apuntado es Cristiano Ronaldo, a quien calificó como "imbécil" y "enfermo".

"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Se creen que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría las cosas que hace", manifestó el mandamás del equipo blanco durante un diálogo que mantuvo en octubre de 2012.

Pérez también apuntó contra el exentrenador del club José Mourinho, quien ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España durante su paso por el Madrid, entre 2010 y 2013. "Estos son tíos [por Mourinho y Ronaldo] con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera", expresó.

"Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo. ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!", agregó Pérez.

Casillas y Raúl, los primeros apuntados

Las palabras del presidente del Madrid no fueron las primeras reveladas en las que critica a protagonistas históricos de la institución, ya que anteriormente habían salido a la luz duros comentarios en los que atacaba a Iker Casillas y Raúl González.

"Casillas no es portero para el Real Madrid", afirmó y añadió que "nunca lo ha sido". "Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que lo adoran, lo quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto", comentó el presidente antes de apuntarle al goleador: "[Casillas] es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl".

"Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas. Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible", concluyó.