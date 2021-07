Un restaurante cierra sus puertas para celebrar un "día de la amabilidad" con sus empleados después de que clientes hicieran llorar al personal

Las propietarias de un restaurante de la ciudad estadounidense de Brewster, en el estado de Massachusetts, decidieron cerrar el establecimiento temporalmente para celebrar con sus empleados "un día de la amabilidad". Regina y Brandi Felt Castellano tomaron la medida al ver el mal trato que algunos clientes de su negocio, llamado Apt Cape, dispensaban a sus trabajadores, informó el establecimiento a través de redes sociales.

El detonante tuvo lugar la semana pasada, cuando un joven empleado rompió en llanto por los insultos y abusos verbales de un comensal a quien se le negó el servicio porque el local aún no estaba abierto, comentaron las dueñas del restaurante a The New York Times.

"Pese a que muchos de nuestros clientes y comensales nos tratan con amabilidad y comprensión, ha habido una afluencia astronómica diaria de [clientes], que no lo hacen, y que nos insultan, amenazan con demandarnos, discuten con mi personal y le gritan, y hacen llorar a los miembros del equipo. Esta es una forma inaceptable de tratar a cualquier ser humano. Así que […] hemos decidido tomarnos el día y […] regalar al personal 'un día de la amabilidad'", apuntó el restaurante.

La decisión de darle la mañana libre a sus empleados tuvo el objetivo de mostrarles el valor que tienen como personas y no solo como trabajadores. "Todo el mundo debe ser tratado con amabilidad y respeto, nadie merece ser reprendido. Esperamos que nuestro acto de bondad para nuestros empleados se convierta en un movimiento de bondad para todo el mundo", señalaron las propietarias.

De acuerdo a la pareja Castellano, desde que el Gobierno autorizó a los establecimientos reabrir sus puertas al público, muchos restaurantes de EE.UU., no únicamente en el estado de Massachusetts, han tenido dificultades para cumplir con las demandas de los clientes, debido principalmente a la falta de disponibilidad de productos y de personal.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!