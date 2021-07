Johnson & Johnson retira del mercado cinco de sus productos de protección solar en aerosol tras descubrirse que contienen "niveles bajos" de benceno

La compañía aseveró que, aunque "no se espera" que la exposición diaria al benceno presente en esos productos "cause consecuencias adversas para la salud", decidió retirarlos "por precaución".

La empresa estadounidense Johnson & Johnson (J&J) anunció este miércoles que retirará del mercado cinco de sus productos de protección solar en aerosol, después que pruebas internas determinaran que algunas muestras contenían "bajos niveles" de benceno, una sustancia química que podría causar ciertas modalidades de cáncer como la leucemia.

"Si bien el benceno no es ingrediente de ninguno de nuestros productos de protección solar, se detectó [esa sustancia] en algunas muestras de los productos [...] terminados", comunicó la compañía.

Los protectores solares retirados corresponden a las marcas Beach Defense, Cool Dry Sport, Invisible Daily y Ultra Sheer, todos producidos por la subsidiaria Neutrogena, así como Protect + Refresh, de Aveeno.

Al mismo tiempo, J&J aseguró que, en concordancia con modelos de exposición y con las normativas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., "no se espera que la exposición diaria al benceno en estos productos", en los niveles detectados, "cause consecuencias adversas para la salud". No obstante, la empresa voluntariamente decidió "por precaución" retirar todos los lotes respectivos

Johnson & Johnson aseveró que está "investigando la causa de este problema", y detalló que el retiro del mercado de los productos en cuestión se realiza con el conocimiento de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.

"Los consumidores deben dejar de usar estos productos específicos, desecharlos adecuadamente [y] comunicarse con su médico o proveedor de atención médica si tienen alguna pregunta, inquietud o si han experimentado algún problema relacionado con el uso de estos productos de protección solar en aerosol", recomendó la empresa.