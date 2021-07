"Me preguntó si sabía guardar un secreto": Más de 85 mujeres denuncian por abuso sexual a un cirujano plástico en Brasil

El especialista Klaus Wietzke Brodbeck, que no ha sido detenido, niega todas las acusaciones.

En tan solo cuatro días, las denuncias por abuso sexual contra un cirujano plástico en Porto Alegre, en el estado brasileño de Río Grande del Sur, han pasado de 12 a 86.

Según G1, las denuncias contra Klaus Wietzke Brodbeck han ido aumentando después de que el martes la Policía se dirigiese hasta su dirección para convocarlo a declarar y la investigación se hiciese pública.

Brodbeck, que no ha sido detenido, niega todas las acusaciones. Su abogado, Gustavo Nagelstein, afirma que una de las denunciantes extorsionó al médico hace unos años.

"Más allá de lo necesario"

Muchas de las mujeres denunciaron que el especialista iba "más allá de lo necesario" en los exámenes que realizaba. Una de ellas explicó que contactó con Brodbeck para colocarse silicona en el pecho, pero le hizo quitarse toda la ropa y le pasó las manos por el cuerpo.

El profesional incluso es sospechoso de mantener relaciones sexuales con una paciente sedada tras realizarle una cirugía y de ofrecer tratamientos estéticos a cambio de sexo.

Médico Klaus Wietzke Brodbeck, cirurgião plástico gaúcho, é acusado de estupro por mais de 50 mulheres. Já sei até em quem ele votou em 2018. pic.twitter.com/droDTlnL8A — julio (@JulioMacondo) July 16, 2021

En declaraciones a televisión RBS, de las que se hace eco G1, una mujer que relató cómo pasó seis años sin poder hablar de lo ocurrido en el consultorio de Brodbeck. Contactó con él para ponerse botox en la cara y evaluar una posible prótesis de silicona, pero el médico además examinarle los senos, le tocó las nalgas.

"Me cogió del culo y me dijo que debía ponerme silicona también en el culo, que iba a quedar bonito", narró la denunciante, quien también contó que Brodbeck le preguntó "si sabía guardar un secreto".

"Me sorprendió. Él dijo que algunos procedimientos, claro, la cirugía, tenían que hacerse en el hospital o en la clínica, pero que otros los haría él en su apartamento y que eso no podía contárselo a nadie", recuerda. Tras ese suceso, no regresó a la consulta de Brodbeck .

La Policía ha puesto en marcha un grupo de trabajo para recibir e investigar las denuncias, que serán analizadas de manera individual.