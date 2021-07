Tel Aviv realizará pruebas de ADN para multar a los dueños de perros que no limpien sus excrementos en la calle

Este lunes, el Ayuntamiento de Tel Aviv (Israel) decidió crear una base de datos genéticos de los perros de la ciudad para multar a las personas que no limpien los excrementos de sus mascotas en la calle.

Según la resolución, los dueños de perros deberán presentar el ADN de sus animales a la hora de recibir o renovar una licencia, informa The Times of Israel. Las regulaciones no se aplicarán a los perros guía ni a los canes mantenidos por organizaciones de protección animal. Además, los propietarios tendrán que cubrir los costos del procedimiento de la toma de datos genéticos (unos 76 dólares).

De acuerdo a las autoridades locales, la existencia de esta base de datos permitirá analizar muestras de las heces para identificar al dueño y hacerle cumplir las reglas de comportamientos en espacios públicos, que prevén multas de hasta 222 dólares.

"La enmienda a la ley fue aprobada como parte de la lucha persistente [...] contra la situación cuando los dueños no retiran los excrementos de los perros en toda la ciudad", señaló la entidad. "La limpieza del espacio público es una parte integral de la apariencia de la ciudad", agregó.

La decisión fue tomada después de que se produjera un aumento significativo de las quejas de ciudadanos por la presencia de excrementos caninos en las calles. De acuerdo con medios locales, la proporción entre el número de perros y residentes en Tel Aviv es una de las más altas del mundo (uno por cada 11 personas).