"Un perfil de riesgo que no me entusiasma": el cofundador de Ethereum abandonará el mundo de las criptomonedas por motivos de seguridad

Anthony Di Iorio, cofundador de la plataforma de cadenas de bloques Ethereum, ha anunciado que venderá su 'startup' digital Decentral y terminará con el mundo de las criptomonedas, en parte debido a preocupaciones de seguridad personal, informa Bloomberg.

Di Iorio, que cuenta con un equipo de seguridad desde 2017, explica que no se siente "realmente seguro en este espacio", y que el mundo de las criptomonedas tiene "un perfil de riesgo" que no le "entusiasma demasiado". "Si me concentrara en problemas más grandes, creo que estaría más seguro", añade.

"Un pequeño porcentaje de lo que el mundo necesita"

En las próximas semanas, el empresario canadiense —que cofundó Ethereum junto con otras siete personas en 2013— planea vender Decentral Inc. y volver a centrarse en la filantropía y otras empresas no relacionadas con los criptoactivos. Di Iorio espera vender la empresa por dinero fiduciario o acciones, no en criptomonedas.

"Quiero diversificarme para no ser un tipo que se dedica a la criptografía, sino un tipo que aborde problemas complejos", detalla el empresario. Di Iorio enfatiza que incorporará criptomonedas "cuando sea necesario", pero matiza que "muchas veces no lo es". "Es realmente un pequeño porcentaje de lo que el mundo necesita", asegura.

En febrero de 2018, Forbes estimó que el patrimonio neto del empresario alcanzaba 1.000 millones de dólares. El precio del ether, la segunda criptomoneda más demandada del mercado y el principal proyecto de la plataforma Ethereum, ha crecido más del doble desde entonces.

