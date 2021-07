WhatsApp suspenderá las cuentas de quienes usan versiones alteradas de la aplicación

WhatsApp ha advertido a sus usuarios mediante un comunicado publicado en su página web que suspenderá las cuentas de aquellos que usen versiones alteradas del servicio de mensajería instantánea.

En un primer momento, el bloqueo tendrá carácter temporal, aunque si luego el usuario no descarga la versión oficial del servicio de mensajería instantánea, la suspensión pasará a ser permanente.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones de servicio", reza el mensaje, en el que se subraya que WhatsApp no puede "validar las prácticas de seguridad" de tales programas.

Asimismo, desde la plataforma indicaron que se necesitaría guardar una copia de seguridad del historial de chats antes de pasar a la versión oficial. Además, a quienes recurren a otros servicios no autorizados que no sean WhatsApp Plus o GB WhatsApp, les recomienda guardar el historial de chats.

El WhatsApp no alterado está disponible en AppStore para los propietarios de iPhone y en Google Play para los usuarios con Android.