EN VIVO: Jeff Bezos se lanza al espacio a bordo del segundo vuelo suborbital comercial

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, alcanzará la ingravidez este martes a bordo del New Shepard, un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin, en el segundo vuelo suborbital de un multimillonario en apenas diez días. El pasado 11 de julio, el multimillonario Richard Branson alcanzó una altitud de 85 kilómetros a bordo de su avión Unity de Virgin Galactic.

Bezos, que soñaba con viajar al espacio desde que era niño, realiza el vuelo acompañado por tres personas a bordo de un vehículo suborbital que tiene capacidad para seis tripulantes. Entre los integrantes de la misión, se encuentra su hermano menor, Mark Bezos, de 53 años.

Además, el vuelo incluye a la piloto pionera Wally Funk, de 82 años, que se convertirá en la persona de más edad en volar al espacio. Funk formó parte del legendario grupo Mercury 13, formado por mujeres, que participó en los ensayos de la NASA en los albores de la era espacial, si bien ninguna de ellas llegó a volar, porque las primeras misiones estaban compuestas solo por hombres.

Detalles de la misión

Por último, forma parte de la tripulación el neerlandés Oliver Daemen, de 18 años. El estudiante ocupó el asiento de un comprador anónimo que pagó 28 millones de dólares por el viaje turístico espacial, pero que tuvo que posponerlo por "conflictos de horario". Una vez completada la misión, Daemen será la persona más joven en alcanzar la ingravidez.

El lanzamiento del primer vuelo tripulado de la nave New Shepard tendrá lugar a las 13:00 (UTC) en el Launch Site One de Blue Origin, situado al oeste de Texas (EE.UU.). Tres minutos después del despegue, la cápsula RSS First Step se separará del cohete y continuará el vuelo para alcanzar una altura de más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre, unos siete minutos después de despegar, donde se experimenta la ingravidez.

Según el plan de vuelo, la cápsula debe aterrizar en el desierto de Texas mediante uso de paracaídas cuando hayan transcurrido entre 10 y 12 minutos del lanzamiento del cohete.

Viaje a las fronteras del espacio

Al tratarse de un vuelo suborbital, la cápsula no entrará en la órbita de la Tierra, si bien cruzará la llamada línea de Kármán, considerada como la divisoria entre la atmósfera y el espacio exterior.

Blue Origin considera la hazaña de Virgin Calactic como no espacial, pues parte del hecho de que el espacio comienza a 100 kilómetros de altura. No obstante, tanto la NASA como la Administración Federal de Aviación y la Fuerza Aérea de Estados Unidos reconocen el límite de los 80 kilómetros de altura como el comienzo del espacio exterior, dato al que se aferra Branson para proclamar su victoria en esta particular carrera espacial de los multimillonarios.

Tras completarse la misión, la empresa de Bezos planea proceder a la comercialización de su programa, enviando al espacio a voluntarios que se decidan a contemplar la Tierra desde otra perspectiva. En cuanto al precio del billete, no ha precisado ninguna suma concreta, aunque se estima que su costo ascenderá a unos cientos de miles de dólares.

