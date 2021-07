El misil no guiado ruso S-13B se presenta en el salón aeronáutico internacional MAKS 2021

La corporación estatal rusa Rostej ha presentado por primera vez un misil aire-tierra multifuncional no guiado en el salón aéreo MAKS-2021.

"El misil aire-tierra no guiado S-13B de potencia aumentada combina las capacidades de varios misiles aéreos no guiados de la familia S-13 de calibre 122 mm: los misiles no guiados S-13T y S-13OF conocidos en Rusia y en el extranjero", señaló el martes el director ejecutivo del fabricante de estos misiles, Tejmash, Alexánder Kochkin, citado por TASS. "La prometedora munición ha sido pensada no solo para el mercado nacional, sino también para ventas al extranjero", precisó.

El funcionario especificó que el misil S-13B tiene una ojiva perforadora de hormigón de alta potencia.

La nueva arma ha sido concebida para su empleo como parte de la gama de proyectiles no guiados de aeronaves ya existentes y prometedores de alcance táctico. También podría emplearse para destruir refugios de hormigón y pistas de despegue de la aviación enemiga.

El salón internacional aeroespacial bianual MAKS 2021 se celebra este año entre los días 20 y 25 de julio en el enorme centro de pruebas aéreas Grómov, en Zhukovski, en la región de Moscú.