"Debo ser liberada": Jeanine Áñez pide una audiencia a Michelle Bachelet para denunciar una "persecución" política

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, envió este martes una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para pedirle una audiencia a fin de denunciar que se encuentra detenida "por una decisión política" del actual Gobierno.

"Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Ribera Añez, participe en representación mía, toda vez que a la fecha me encuentro privada de libertad en la ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce Catacora", señala la misiva.

Áñez acudió a Bachelet con el objetivo de que su hija "pueda demostrar documentalmente" los motivos por los cuales considera que debe "ser liberada", para enfrentar en esa condición el proceso en su contra por el golpe de Estado "en respeto" de sus derechos humanos, en su condición de mujer y exmandataria de Bolivia.

Carta de solicitud de audiencia de la expresidenta constitucional de #Bolivia#JeanineAñez dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las #NacionesUnidas para los #DerechosHumanos. #LiberenaJeanine#Libertadpic.twitter.com/aVp8beMIW3 — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 20, 2021

Además, sostiene que su vida "corre riesgo" debido a que enfrenta problemas de salud. "Sigue latente el peligro de que sufra un accidente cerebrovascular o para cardiaco por el cuadro de hipertensión arterial que poseo", dice. Y asegura que también sufrió "una infección severa" en sus riñones, por efectos de la "precariedad de servicios e higiene de los recintos" del sistema penitenciario.

La exsenadora de centro derecha asegura que no cometió "ningún delito", y que su detención y múltiples causas judiciales se deben a una "persecución" política.

"Señalan que supuestamente me 'autoproclamé' como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y por ende se me acusa de ser autora de un supuesto 'golpe de Estado' en fecha 12 de noviembre de 2019 contra el señor Evo Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que al presente no han sido demostrados ya que no he cometido ningún delito, ni antes ni después de asumir mi mandato", sostiene Áñez en la misiva.

Jeanine Áñez fue detenida el pasado 13 de marzo y fue imputada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los hechos de noviembre de 2019, que terminaron con un golpe de Estado contra Evo Morales y la imposición de un régimen de facto.

Actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Obrajes, La Paz, en espera del juicio. La semana pasada, al cumplirse 4 meses de su detención, los familiares de la expresidenta autoproclamada denunciaron que la justicia volvió a negarle su derecho a la libertad. Sin embargo, la prisión preventiva fue extendida por dos meses más.

Por otra parte, Áñez enfrenta cuatro juicios de responsabilidades por diversos delitos planteados por el actual Gobierno de Arce.