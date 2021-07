Techos bajos, baños 'de avión' y minimalismo absoluto: atletas critican la Villa Olímpica "medieval" de Tokio

Varios atletas han expresado su descontento por las condiciones de la Villa Olímpica de Tokio, que, según explican, van más allá de las camas hechas de cartón reciclado, descritas por varios deportistas como "camas antisexo".

El 19 de julio, el vicepresidente de la Federación de Esgrima de Rusia, Ilgar Mamédov, criticó duramente la Villa Olímpica, tachándola de "medieval". Entre otras imperfecciones, Mamédov destacó el tamaño de las habitaciones y el baño, que comparó con los aseos de una aeronave.

"No me preocupo por mí mismo, pero me dan pena mis atletas", afirmó en una entrevista a RIA Novosti, si bien añadió que las condiciones no afectarán los resultados de su equipo.

Asimismo, la jugadora de balonmano Vladlena Bobrovnikova se quejó del "minimalismo absoluto" de la villa, mientras los atletos indios denunciaron la ausencia del servicio diario de limpieza de habitaciones.

Paralelamente, el voleibolista ruso Artiom Vólvich publicó en su cuenta de Instagram una foto donde posaba con la cabeza inclinada debido al techo demasiado bajo de su habitación. No obstante, el gerente general del equipo de Rusia, Serguéi Tetiujin, aseguró que se trata de "incomodidades pequeñas".

El jefe del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, salió al paso de las críticas durante su rueda de prensa el 20 de julio. "Ante todo la Villa Olímpica debe ser cómoda para los atletas y otras partes implicadas", dijo Muto. Y añadió: "creemos que trabajamos de acuerdo con los estándares".

"Queremos ser capaces de atender [las solicitudes de] neveras y televisores tan pronto como sea posible. En primer lugar, vamos a comprobarlo con el equipo de Rusia. Tomaremos todas las medidas de respuesta posibles", aseguró la presidenta del Comité Organizador, Seiko Hashimoto.

Los organizadores precisaron que el equipo de Rusia no había solicitado neveras ni televisores pagados que pueden ser instalados por un precio adicional.