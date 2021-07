Apple se lanza a la búsqueda de estudios en Hollywood para desafiar a los grandes de la industria del entretenimiento

Apple habría contactado con agentes de bienes raíces en Hollywood para obtener más espacios de grabación como parte de una estrategia que busca ampliar la influencia de la compañía en el campo del entretenimiento, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal.

El nuevo centro de grabación podría superar los 46.000 metros cuadrados y se sumaría a otros estudios que la compañía ya tiene en la ciudad y en otros lugares del mundo.

A pesar de su dominio en la industria tecnológica, Apple es uno más de los competidores que luchan por hacerse con suscriptores en el mundo del 'streaming'. Desde su lanzamiento en 2019, Apple TV+ ha contado con algunas series y películas que han recibido el reconocimiento del público, como las producciones "Ted Lasso" y "The Morning show"; sin embargo, la plataforma está muy rezagada respecto a otras como Netflix o Amazon.

Otro de los problemas a los que se enfrenta no solo Apple, sino la totalidad de compañías del sector es la falta de espacios para producir series y largometrajes. Parte del motivo de las conversaciones de Apple con agentes inmobiliarios es que muchos de los lugares para grabar ya están reservados. El boom del 'streaming' ha hecho que los estudios de Los Ángeles estén reservados con muchos meses de antelación, lo que ha llevado a muchas compañías a comprar sus propios espacios o arrendarlos por varios años.

Amazon, por ejemplo, ocupa gran parte de los estudios Culver (Culver Studios). Netflix, por su parte, recurre a varios estudios en el área, pero también ha construido el suyo propio en Albuquerque, Nuevo México.

Las ambiciones de Apple en el mundo inmobiliario no solo se dejan ver en los movimientos inmobiliarios, sino también en los futuros proyectos. La compañía va a producir el film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", en la que actuará Leonardo DiCaprio, y para la que se han presupuestado más 200 millones de dólares, motivo por el que Paramount Pictures –estudio que iba a producirla inicialmente- abandonó el proyecto.