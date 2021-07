Una 'pandemia de aislamientos' se apodera de Gran Bretaña y en los supermercados empiezan a escasear los productos

Reino Unido se enfrenta a una repentina escasez de alimentos debido a que las alertas de la aplicación de rastreo del Servicio Nacional de Salud 'NHS Test and Trace', que han puesto en cuarentena a transportadores y trabajadores encargados de abastecer las tiendas.

El número de personas que han recibido la notificación ha aumentado durante las últimas semanas, según informa inews, y eso ha afectado a los canales de distribución de las cadenas de supermercados. Entre el 8 y el 15 de julio, en Inglaterra y Gales más de 600.000 ciudadanos recibieron esta alerta; situación que los medios han dado en llamar 'pingdemia' (juego de palabras entre 'pandemia' y el sonido 'ping' que la aplicación hace al notificar al usuario, que debe permanecer en cuarentena).

Periódicos británicos como The Sun y The Daily Mail publicaron en sus páginas web fotografías de estantes vacíos. No obstante, en Londres la escasez de alimentos no es tan seria, aunque se reporta falta de garrafas de agua, gaseosas, productos cárnicos y ensaladas.

"Estamos preocupados por la situación y la estamos monitoreando", dijo Kwasi Kwarteng, secretario de Estado de Negocios del Reino Unido, a reporteros de Reuters.

Según un vocero de la segunda cadena de supermercados más grande del Reino Unido, Sainsbury, sus clientes podrán encontrar los productos que necesiten, pero no de todas las marcas disponibles.

Richard Walker, el director general de los supermercados Iceland señaló que están a punto de cerrar varias tiendas no por causa del covid-19, sino por la falta de personal.

"La falta de personal creció hasta el 50 % la semana pasada y la tendencia es aguda y rápida, afectando no solamente a nuestros colegas sino a los que trabajan en las líneas de abastecimiento y logística", afirmó Walker y agregó que el 96 % de los notificados por la aplicación que trabajan para Iceland no tienen un resultado positivo para covid-19.

Por su parte, Andrew Opie, director de comida y sostenibilidad de Lobby Group, dijo que a los trabajadores de esta industria se les debe permitir trabajar si están vacunados y si muestran un resultado negativo para covid-19.

Sin embargo, la aplicación no solo ha afectado a los trabajadores de las tiendas, sino a productores de alimentos y hasta miembros de la policía que fueron notificados por la aplicación, según se informa en The Guardian.

Debido a la situación, hay usuarios que han decidido eliminar la aplicación de sus dispositivos móviles. Esto sucede después de que el Gobierno de ese país haya confirmado el domingo 18 de julio 48.000 nuevos casos de covid-19 y luego de que se hayan levantado las restricciones y el primer ministro Boris Johnson haya declarado al 19 de julio como "el día de la libertad".

"El día de la libertad podría convertirse fácilmente en el día del caos", afirmó el secretario General Mick Lynch.