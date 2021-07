LinkedIn pregunta a los internautas qué consejo profesional le darían a su 'yo de 20 años' (y hay una respuesta recurrente)

Al menos en la búsqueda de un camino laboral, la acción debe anteponerse a la deliberación. Esa, con diferentes palabras y matices, fue la respuesta mayoritaria que recibió LinkedIn, red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, tras preguntar esta semana a los internautas, a través de su cuenta oficial de Twitter, qué consejo profesional le darían a su 'yo de 20 años'.

"Simplemente comience. No espere para 'saber más', no espere por el trabajo perfecto, no espere a saber lo que quiere hacer antes incluso de empezar", respondió el investigador Dalili Bonomi.

Las respuestas de otros internautas también iban por esa línea: "continúa probando", "comete errores y sigue aprendiendo", "no tengas miedo a explorar".

"No dedique tanto tiempo a planificar e investigar la trayectoria profesional perfecta; de todos modos, todavía no sabe qué es el 'trabajo'", adujo el cofundador de Hireproof, Max Korpinen. "Explore de manera activa todas las opciones que le parezcan interesantes, aprenda, repita, y llegará así al 'camino perfecto' mucho más rápido", añadió.

¿La 'fórmula Bezos'?

Por su parte, la orientadora ejecutiva Tracy Wilk resaltó que las carreras son largas, por lo que no hay necesidad de apresurarse para encontrar el trabajo ideal. En ese sentido, consideró que los primeros años como profesional consisten en probar diversos empleos y comprender qué es lo que te gusta y lo que no, y qué es lo que se le da a uno hacer con mayor éxito.

En resumen, muchos de los usuarios estuvieron de acuerdo en que la mejor manera de iniciar una carrera profesional es simplemente comenzar, aprender a lo largo del camino y seguir avanzando, en lugar de tener previamente un gran plan o seguir un camino preestablecido.

Según la revista especializada en empresas Inc., esta postura coincide con la filosofía del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que en la actualidad es el hombre más rico del mundo. Además, es famoso por su "inclinación hacia la acción" y su creencia de que se llega más lejos si se aprovechan las oportunidades y se aprende de los experimentos, que si se planifica algo de manera laboriosa.

