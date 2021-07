Machismo, misoginia y patriarcado: el insólito debate desatado por las críticas y burlas al vestuario de la secretaria de Economía de México

Un vestido negro, corto, sin mangas y con escote, fue más que suficiente para desatar en México un debate sobre los códigos de vestimenta que supuestamente deben cumplir los funcionarios gubernamentales, y que estuvo teñido por un tono machista que muchas personas consideraron fuera de lugar en medio de la revolución feminista que recorre el mundo.

La imagen de la discordia la plantó involuntariamente la secretaria mexicana de Economía, Tatiana Clouthier, al sostener en Washington una reunión de trabajo con Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos.

Aunque Clouthier informó del contenido del encuentro y explicó su alta envergadura, ya que se trata de los dos socios comerciales más importantes de América, lo que desató controversia fue su vestimenta, cuando ambas funcionarias suelen lucir trajes de saco y pantalón o falda en sus reuniones de trabajo.

Las críticas al atuendo de una funcionaria mexicana: ¿son adecuadas o sólo son una muestra del clasismo y del machismo?Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México, recibió críticas en Twitter por su atuendo durante una reunión diplomática en Washington D.C. pic.twitter.com/IhmUUAnNN0 — AJ+Español (@ajplusespanol) July 22, 2021

Las críticas se dispararon después que Joaquín López Dóriga, un periodista que tiene 7,8 millones de seguidores en Twitter, retuiteara una cuenta anónima opositora al Gobierno que se burlaba de la secretaria.

"Fodonga", "Fachosa", "No sabe de etiqueta", "Es de tercer mundo", "Nadie le avisó que no era pijamada", "Qué vergüenza", "Creyó que iba a unos 15 años", fueron algunos de los mensajes, muchos de los cuales iban acompañados de memes en los que se pretendía ridiculizar a la funcionaria por no cumplir con los estereotipos que, a ese decir, sí respetó la estadounidense, quien vestía un clásico traje azul.

Los techos de cemento impuestos por el patriarcado contra las mujeres, se refuerzan con lo reproducción de estereotipos sobre el supuesto “protocolo” o imagen que debería tener una mujer política. Neta, siguen pensando así y se dicen aliados. #TatianaClouthier rules. — Fátima López (@FatimaLopezFem) July 22, 2021

El clasismo se coló en el debate, ya que hubo críticas por el carácter "pobre" o "populista" del Gobierno mexicano y de quienes lo integran, pero destacaron los mensajes en los que se apeló al género.

En ese sentido, otros usuarios recordaron que a los antecesores de la actual secretaria de Economía nunca nadie los criticó por vestir elegantes trajes, pero a cambio empobrecieron al país o quedaron envueltos en escándalos de corrupción.

Mi solidaridad con la Secretaria de Economía @tatclouthier ante los ataques misóginos @lopezdorigaA ella se le critica su vestuario, en cambio a los anteriores Secretarios de Economía nunca se les tocó ni con el pétalo de una rosa x los delitos q cometieron en contra de México pic.twitter.com/MoGlOPEmgz — 𝐕𝐞𝐫ó𝐧𝐢𝐜𝐚 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) July 22, 2021

"Juzgar a cualquier persona por su manera de vestir es muy de las personas que no saben apreciar la inteligencia, la honradez y la calidad moral de un ser humano. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, es una mujer que brilla con luz propia y luce hermosa y radiante siempre", publicó uno de sus defensores.

Otro acotó: "Imagínate: te preparas toda la vida, luchas por un movimiento que gana en las urnas de manera contundente, haces un excelente papel como legisladora y el Presidente te nombra secretaria de Economía, donde demuestras tu gran capacidad. Y el 'periodista' critica cómo te vistes".

Más tarde, López Dóriga se disculpó, pero la polémica estaba ya instalada de tal forma que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema.

Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo. pic.twitter.com/Zdgpkv8ZkV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 22, 2021

El mandatario celebró que el periodista se hubiera retractado de sus dichos. "Eso es muy bueno, eso habla bien de él, y de todos, porque todos podemos cometer errores, no somos infalibles. Qué bien que él actúe de esa forma", afirmó.