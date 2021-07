Canciller de Cuba responde al Gobierno de Biden sobre las protestas en la isla, las remesas y la verdadera razón de la caída de internet

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ofreció este jueves una conferencia de prensa para referirse a las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Joe Biden contra altos funcionarios de la isla.

Desde la sede de la Cancillería, Rodríguez dijo que el Gobierno de EE.UU. "no tiene absolutamente ninguna autoridad moral" para pedir que se libere a personas detenidas en las protestas en Cuba.

"Se están cumpliendo en Cuba todas las garantías legales y procesales para los detenidos", aclaró el titular de Exteriores.

Rodríguez ofreció esta declaración tan solo unas horas después de que el Gobierno de EE.UU. anunció la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios Cuba, por presuntos "abusos contra manifestantes", tras las protestas que se registraron en la isla el 11 de julio, que han sido ampliamente divulgadas en medios de comunicación internacionales, especialmente estadounidenses.

Para el canciller cubano, estas sanciones son "un acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos".

Al respecto, Rodríguez acusó a la Administración de Biden de mentir al referirse únicamente a manifestantes pacíficos, sin reconocer que se registraron "actos violentos" durante las movilizaciones.

"Las autoridades cubanas actuaron con estricto apego a la ley y absoluto respeto a las normas que rigen su conducta y el mínimo de fuerza frente a actos vandálicos", afirmó el canciller.

Supuestas desapariciones

Ante la difusión de supuestos casos de manifestantes desaparecidos tras las protestas, Rodríguez acusó que se trata de información falsa difundida en algunos medios de comunicación.

"Emplazo a cualquier autoridad del Gobierno de los EE.UU., que supuestamente se preocupa por los manifestantes (...) a que presente un caso de un desaparecido, y me comprometo a desmentirlo, en pocas horas, con evidencia suficiente", dijo.

"Rechazo que haya habido un caso de tortura y emplazo a las personas que se han referido a eso a que presenten nombres, lugares y evidencia", instó el titular de Relaciones Exteriores.

Ataques informáticos

En contraste a lo expresado este jueves por Biden, quien habló de supuestos "esfuerzos de censura" por parte del Gobierno de Miguel Díaz-Canel contra el pueblo cubano, Rodríguez aclaró que el "obstáculo principal" a la conectividad de los ciudadanos en la isla es el bloqueo de Washington.

"Reclamo al Gobierno de los EE.UU. que actúe ante los cientos de ataques informáticos que se han producido contra Cuba, con medios informáticos que están asentados en su territorio y bajo su soberanía", agregó el canciller tras denunciar la "manipulación extrema" de las redes digitales y de las plataformas tecnológicas.

Tras el anuncio de las sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, la Casa Blanca se refirió a las remesas que recibe la isla.

"Estamos revisando nuestra política de remesas para determinar cómo podemos maximizar el apoyo al pueblo cubano", apuntó Biden en un comunicado de prensa.

Al respecto, Rodríguez acusó a los voceros de Washington de mentir "desvergonzadamente" al afirmar que el Gobierno cubano presuntamente se apropia de las remesas que reciben los ciudadanos en la isla.

"Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el Gobierno cubano, es la compañía Western Union", apuntó.

Más información, en breve.