Venecia evita ser registrada como Patrimonio de la Humanidad en peligro por la Unesco

El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO ha resuelto no registrar a Venecia y su laguna como Patrimonio de la Humanidad en peligro, debido a las medidas tomadas por las autoridades italianas para prohibir el paso de grandes buques de crucero por el centro histórico de la ciudad.

El ministro de Cultura de Italia, Dario Franceschini, comentó sobre esta decisión en un comunicado citado por medios locales. "Se ha evitado la inscripción de Venecia en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro, gracias a las decisiones del Gobierno de bloquear el paso de grandes barcos frente a San Marcos y el canal Giudecca, un primer resultado importante", mencionó.

El decreto aprobado por el Ejecutivo el 13 de junio prohíbe la navegación en los dos sitios mencionados por Franceschini de barcos de más de 25.000 toneladas, superiores a los 180 metros de largo y más de 35 metros de altura y entrará en vigencia a partir del 1 de agosto.

Además, Italia deberá presentar para diciembre de 2022 una actualización sobre sus esfuerzos para proteger a Venecia del turismo excesivo, la disminución de la población y otros temas que se discutirán en una reunión en 2023.

El ministro recalcó que en cualquier caso "la atención debe permanecer alta y es deber de todos trabajar por la protección de la laguna e identificar un camino de desarrollo sostenible de una realidad única en el mundo, en la que la cultura y la industria creativa están llamadas a jugar un papel protagónico".

Sin embrago varios grupos no gubernamentales, observadores del proceso, destacaron que la prohibición de los cruceros era solo uno de los muchos problemas que amenazaban a Venecia, incluido el turismo excesivo, la gestión de los recursos culturales y naturales y el control del desarrollo urbano.

Así, Jane da Mosto, directora ejecutiva de la organización 'We Are Here Venice' manifestó que, "los últimos intentos del Gobierno Nacional para demostrar que está tratando seriamente de abordar los desafíos clave son alentadores, pero aún están lejos del cambio total en el enfoque necesario para administrar de manera efectiva el sitio".