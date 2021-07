Imponen multa millonaria a candidato mexicano por el apoyo recibido en campaña de su esposa y reconocida 'influencer'

El Instituto Nacional Electoral de México (INE) confirmó este jueves una multa de 55 millones de pesos (2,75 millones de dólares) al candidato que se hizo con la gobernación del estado de Nuevo León, Samuel García, tras dictaminar que obtuvo un apoyo indebido por parte de su esposa, una reconocida 'influencer' en redes sociales.

A lo largo de la pasada campaña electoral, el candidato del Movimiento Ciudadano contó con el apoyo de su esposa, Mariana Rodríguez, joven empresaria con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram. El proceso de fiscalización determinó que ella compartió múltiples imágenes en las que aparecía junto con García, en promoción directa de su candidatura.

Las autoridades electorales sostienen que Rodríguez debió haberle cobrado al candidato 27,8 millones de pesos (cerca de 1,4 millones de dólares) por la exposición de su imagen en 45 fotografías y 1.300 historias. La sanción de produce, justamente, por no haber pagado el candidato esos honorarios.

Tras conocerse la decisión, García rechazó ante la medida, asegurando que durante la campaña actuaron ambos conforme a la ley y que su victoria fue "a la buena" y por casi nueve puntos. "Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión", reclamó.

En un tono similar se pronunció su esposa, que este jueves presentó una denuncia por discriminación sexual ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país. "Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una aportación en especie. Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo o ejercer libremente nuestra profesión", alegó Rodríguez.

De acuerdo con la ley electoral mexicana, están prohibidas las aportaciones en especie de personas físicas con actividad empresarial. Lorenzo Córdova, director del INE, dijo que el caso de Rodríguez constituye "una donación en especie, porque dio publicidad a la candidatura de su esposo". "Eso debería haberse considerado como una donación de campaña, y no se informó", agregó.

Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano afirmó en un comunicado que "no permitirá que se manche el triunfo legítimo y contundente" de Samuel García y que apelará la resolución del INE, alegando que las publicaciones no fueron un servicio comercial, sino "mensajes legítimos de apoyo".