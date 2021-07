El 40 % de los nuevos casos de covid-19 en EE.UU. se concentran en tres estados

El coordinador de la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients, informó que el 40 % de los nuevos casos de covid-19 se registran en cuatro estados: Florida, Texas y Misuri, siendo ante todo los afectados personas no vacunadas.

Según explicó, la diferencia en el número de casos es y será más significativa entre los estados que han vacunado más y los que han vacunado menos, en especial si se tiene en cuenta que la variante Delta de covid-19 se contagia más rápidamente.

Zients dijo que el 97 % de todos los casos de hospitalizaciones y de muertes por covid-19 se corresponde a personas que no se vacunaron. No obstante, las personas vacunadas también corren riesgo, aunque menor o nulo.

Esta cifra concuerda con la facilitada por la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el control y prevención de enfermedades, informa The Guardian. Para Walensky, al menos el 99 % de las muertes causadas por el coronavirus fueron de personas no vacunadas o no completamente vacunadas. En Alabama, por ejemplo, el 96 % de las muertes por covid-19 que se registraron en abril fueron de personas que no estaban totalmente vacunadas.

A pesar de este panorama, Zients, señaló que, en Arkansas, Louisiana, Florida, Nevada y Misuri, ha aumentado el número de personas vacunadas durante las últimas dos semanas. Sin embargo, en esos mismos estados también se registra un aumento de casos, lo que se debe a que la inmunidad tarda dos semanas en ser alcanzada.

No obstante, el ritmo de vacunación ha disminuido a nivel nacional, y esto es más contundente en estados del sur, según The Guardian.

Para Zients, estos datos deberían ser una motivación para que los gobernadores locales se tomen más enserio el proceso de vacunación.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un partidario de Donald Trump que piensa lanzarse a la presidencia en 2024, ha recibido críticas por el ritmo de vacunación en su estado. Por su parte, Steve Scalise, que curiosamente representa a un distrito de Luisiana con una tasa pequeña de vacunación, se aplicó la vacuna.

En medio de este panorama, la doctora Walensky insiste en que la variante Delta del virus es más agresiva.

"Es uno de los virus respiratorios más infecciosos que conocemos y que he visto en veinte años de carrera", dice Walensky.