"Es una mentira y no tiene fundamento": Afganistán desmiente las declaraciones de los talibanes sobre el control del 90 % de fronteras del país

Fawad Aman, vocero del Ministerio de Defensa afgano desmintió este viernes las declaraciones de los talibanes de que el movimiento ya controla el 90 % de las fronteras del país. "La pretensión de los talibanes de controlar las fronteras de Afganistán es una mentira y no tiene fundamento, es sobre todo propaganda", afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter.

"La mayor parte de la tierra y el suelo, especialmente las fronteras de Afganistán, sigue bajo el control de la ANDSF (Fuerzas de Seguridad Afganas), y cada día que pasa, las zonas bajo nuestro control vuelven a aumentar", detalló Aman.

La refutación viene después de que este jueves los talibanes anunciaran a RIA Novosti que, salvo ciertas zonas, mantienen un control total sobre las partes colindantes con Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Pakistán. El grupo extremista sigue avanzando en su ofensiva en el país asiático, tomando el control de nuevos territorios, mientras que la retirada de las fuerzas de EE.UU. y sus aliados de la OTAN se completó en más del 95 %.

Condiciones para la paz

Entretanto, el portavoz del movimiento, Suhail Shaheen, subrayó en una entrevista con AP este viernes que el actual presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, deberá abandonar su puesto y solo así se alcanzará la paz en el país. Antes de un posible alto el fuego, los talibanes y las autoridades oficiales tienen que llegar a un acuerdo sobre un nuevo Gobierno que sea "aceptable" tanto para talibanes como para otros afganos.

"Quiero dejar claro que no creemos en el monopolio del poder porque todos los Gobiernos que (intentaron) monopolizar el poder en Afganistán en el pasado, no tuvieron éxito", acentuó Shaheen, agregando que obtuvieron el control de la mayoría de regiones no en combates, sino que por las negociaciones.

Por otra parte, el representante informó que algunos de los comandantes del movimiento habían sido castigados por un tribunal militar de la organización tras ignorar órdenes que les prohibían aplicar medidas represivas a la población en regiones bajo su control. Sin embargo, no proporcionó más detalles concretos.