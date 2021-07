Las desconcertantes imágenes de una Caracas al revés reflejada en los charcos

Una Caracas cotidiana pero inusual, que pareciera sacada de un sueño reflejado en alcantarillas, calles y avenidas, surge al ver las imágenes del fotógrafo venezolano Félix Gerardi, que presentó el pasado viernes en la capital de Venezuela una selección de su trabajo en la exposición 'Fractales'.

Lo primero que ocurre al contemplar sus fotografías es el desconcierto. Aunque el observador reconoce algunos sitios emblemáticos de las parroquias caraqueñas no sabe exactamente dónde se encuentra su mirada, dónde está la imagen y el lente.

Félix capta con su celular fotos la ciudad reflejada en los charcos que se forman en distintos lugares para acercar al espectador a una "Caracas lúdica", según dice. Para ello se vale de dos términos matemáticos: la capicúa, que es una cifra que puede leerse al derecho y al revés, y el fractal, un objeto geométrico donde una misma estructura, fragmentada o irregular, se repite.

Este creador visual, con una trayectoria profesional de más de 35 años, habla aún con asombro sobre sus fotos, hechas con teléfono inteligente, que serán expuestas en la Galería de Arte Nacional, el museo de mayor dimensión construido en Venezuela, que alberga más de 9.000 obras.

"Es un regalo para la ciudad, soy fanático de Caracas", dice este artista gráfico que inaugura esta exposición, a propósito del aniversario 454 de la fundación de la capital venezolana, el 25 de julio de 1567.

¿Qué son los fractales?

El nombre de esta muestra, compuesta por 40 obras fotográficas de gran formato, fue una idea del reconocido poeta, artista plástico y crítico de arte venezolano Juan Calzadilla.

"Me gusta llamarla así, una Caracas fractal que se repite y se multiplica tantas veces como uno quiera. Puede haber otras realidades paralelas", expresa Félix.

Este fotógrafo de 57 años, dice que cuando Calzadilla vio su proyecto creyó que estaba compuesto por montajes. Tuvo que convencerlo de que no era así. "Entonces, a partir de allí, es el curador honorario de la exposición".

"Este trabajo, que se llama 'Reinventado la otra urbe', trata de buscar dentro de los elementos que nos hacen caraqueños para convertirlos en algo lúdico, capicúa y onírico", agrega.

Calzadilla dio el impulso, junto al curador Félix Hernández, para que la Galería montara 'Fractales'. "Este es un proyecto individual donde participa mucha gente, que ha estado alrededor", afirma Félix, que creció en la parroquia San Agustín, un barrio popular emblemático de la capital venezolana que posee una intensa vida cultural y comunitaria.

El teléfono inteligente

Al preguntarle sobre cómo un fotógrafo con décadas de experiencia optó por un formato no profesional, recuerda que todo comenzó cuando uno de sus hijos le regaló un celular, mientras pasaba por una enfermedad.

Considera que el teléfono inteligente es "una herramienta comunicacional efectiva y muy violenta, para poder reaccionar rápidamente". Además, "no cargas los siete kilos de equipo, sino que llevas 35 gramos en tu bolsillo".

"Me he planteado varios proyectos. Este de los fractales comenzó hace más de cinco años pero ahora estoy en la búsqueda de la Caracas oculta, la que nos mira. Hay todo un mundo que nos rodea dentro de esta ciudad, que es particularmente hermosa", afirma.

¿Cómo son los fractales caraqueños?

Quienes han visto parte de su trabajo en las redes lo llaman "charcólogo", porque los charcos que se forman en las calles caraqueñas son esenciales para mostrar esa otra visión de la ciudad.

"Normalmente nos presentan una imagen y la vemos, pero, ¿y si le damos una vuelta, y otra vuelta? Ahí te preguntas: '¿Estás jugando conmigo?'. A lo que te respondo: No. Estoy jugando con la imagen, que es diferente", afirma.

Su búsqueda de una ciudad distinta, que no fuera siempre igual, empezó con su reflejó de los vidrios, pero no obtuvo los resultados esperados. "Cuando conseguí los charcos fue el gran descubrimiento. Soy el "charcólogo de Caracas": sé dónde se hacen cuando llueve, sé dónde están los botes de agua".

"Me encanta lo lúdico. Doy vueltas alrededor del charco para ver dónde está la reflectancia de la luz que me conviene más, que me parece más estética. Es un juego divertido entrar a esa dinámica, que después se convierte en imagen, y le llega al espectador ".

"¿Estás pescando?"

Quienes conocen a Félix saben que lo caracteriza su voz ronca, su sentido del humor y sus risotadas. Mientras habla sobre las reacciones de los peatones cuando lo ven agachado sobre los pequeños pozos de agua, no para de reír. "La gente pasa, se asoma al charco y me dice: '¿Qué pasó, hay un bacalao ahí?', '¿Estás pescando?'".

Recuerda que mientras hacía una foto se tiró al piso y que un par de policías motorizados le ofrecieron ayuda porque creían que le había pasado algo. Al decirles que lo que estaba haciendo, se fueron refunfuñando y diciéndole que había consumido alguna droga.

Cuando se refiere a sus gráficas en un museo, lejos del espacio digital de las redes, donde no hay posibilidad de obtener los 'Me gusta', dice que eso lo tiene sin cuidado y que lo importante es que las personas se acerquen al recinto y quieran volver a la sala.

"Que hayas emprendido la aventura de hacer una exposición en Caracas, con todo lo que nos está pasando, el bloqueo, la pandemia, y que crees en la esperanza de estar vivo, es suficiente".

Nathali Gómez

