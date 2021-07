"Voy a dejar el sudor trabajando por este pueblo": Pedro Castillo recibe credencial como futuro presidente de Perú

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo Terrones, y la vicepresidenta, Dina Boluarte Zegarra, recibieron este viernes sus credenciales en una ceremonia oficial, en la sede del Ministerio de Cultura.

Castillo, que jurará el cargo el miércoles, fue oficialmente proclamado jefe de Estado el pasado lunes por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de la desestimación de múltiples recursos legales que interpuso Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.

"Lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y el del fraude que se difundió coordinada y eficazmente, y con ello se ha dañado la institucionalidad del país. La institucionalidad incide en la democracia y la hace más sólida, y ello permite enfrentar más eficazmente cualquier totalitarismo", indicó el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, durante el acto.

Pedro Castillo: Vamos a preocuparnos por reactivar la economía del pueblo peruano, de todas las clases

Por su parte, el candidato de Perú Libre, ganador de las elecciones, aseguró: "Creemos importante reconocer la labor del pueblo y del denodado Jurado Nacional de Elecciones. ¡Cómo no reconocer un cuerpo que ha puesto el pecho por el Perú!".

"Voy a dejar el sudor trabajando por este pueblo, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Vamos a preocuparnos por reactivar la economía del pueblo peruano, de todas las clases", añadió Castillo en un llamado a la unidad.

El docente y gremialista, que contó con el apoyo de las zonas rurales del país latinoamericano, rechazó "rotundamente" que vaya a implementar en su Gobierno "modelos de otros países".

"No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga", afirmó.

Castillo asumirá el Ejecutivo de Perú el mismo año en que el país celebra el bicentenario de su independencia y en medio de una crisis política agudizada durante la pandemia de covid-19.