'Cayapa Heróica': el proyecto juvenil que recupera incubadoras y equipos eléctricos en Venezuela

El hospital Materno Infantil Hugo Chávez de Caracas ayuda diariamente a traer vidas a este mundo. Lo hace gracias al esfuerzo de los jóvenes trabajadores del proyecto 'Cayapa Heróica', que reparan y recuperan los equipos eléctricos con sus propias manos.

En la unidad de cuidado intensivo neonatal de este establecimiento, decenas de bebés son salvados diariamente por sus médicos. La herramienta básica son las incubadoras. Cuentan con 11 disponibles, mientras que el resto está en reparación. En este sentido, el director del hospital, Yosman Rico, señala a RT que la labor de los especialistas se obstaculiza no solo por falta del personal, sino por las sanciones contra el país.

"Las sanciones se expresan o se materializan cuando nosotros, como sistema de salud, no podemos hacer los mantenimientos preventivos, no podemos recuperar los sistemas tecnológicos, no podemos adquirir nuevas tecnologías, o algo tan básico y fundamental como los insumos del día a día", acentúa.

Salir adelante

Debido a que los ingresos de Venezuela se han reducido por el bloqueo económico, hace casi tres años nació el proyecto 'Cayapa Heróica', que entre septiembre de 2018 y junio de 2021 ya ha recuperado 1.800 equipos en todo el país.

Carlelinés Gavidia, ingeniera en Telecomunicaciones del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, es una de las personas que ayudan a los médicos. "Somos un equipo multidisciplinario. Así como hay ingenieros electrónicos, mecatrónicos y de telecomunicaciones, también somos de diversas instituciones adscritas al Ministerio de Ciencia y Tecnología", explica.

Ampliando habilidades

A lo largo de todos estos años, los reparadores han estado acumulando su experiencia, lo que les permite ahora resucitar no solo incubadoras, sino un amplio abanico de aparatos.

"Después que vimos que nosotros podíamos con un equipo que nunca en la vida habíamos tocado, pues le perdimos el miedo. Hoy día reparamos RX, electrocardiógrafos, mamógrafos, tomógrafos, cualquier equipo. Más bien es un reto. Cuando llega uno que no hemos visto antes, entonces todos quieren, todos nuestros técnicos quieren, primero a ese, es como una competencia bonita", relata Gloria Carvalho, líder del proyecto.

Ese mismo grupo también arreglaba equipos dañados del sistema eléctrico nacional que ha sufrido actos de sabotaje, así como otros de las principales empresas estatales de telecomunicaciones del país.

Los jóvenes que participan en el programa 'Cayapa Heroica' confiesan que se sienten orgullosos de hacer lo que las empresas productoras le han negado a Venezuela, no sólo por las sanciones sino también por la estrategia de estas compañías que desde un principio limitan la vida útil de los equipos.