El 35 % de los franceses apoya las protestas contra las restricciones anticovid

La mayoría de quienes están a favor de las manifestaciones son jóvenes y personas que no desean vacunarse.

Más de un tercio de los franceses respalda las manifestaciones contra las medidas gubernamentales adoptadas para combatir el covid-19 en el país, que atraviesa la cuarta ola de la pandemia. Así lo reflejan los datos de una nueva encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) para el semanario Le Journal du Dimanche .

Las protestas contra las nuevas medidas sanitarias impuestas por el Gobierno francés recorrieron el sábado las calles de París, Lyon, Marsella, Lille, Montpellier y Nantes, entre otras ciudades. En concreto, la gente muestra su descontento por la extensión del pasaporte sanitario, obligatorio para entrar a la mayoría de los lugares públicos, así como por la vacunación obligatoria para ciertas profesiones.

Según la encuesta, realizada el 20 y 21 de julio, el 35 % de los franceses apoya el movimiento de protesta, mientras que el 49 % muestra su disconformidad con las masivas manifestaciones contra las restricciones anticovid. Un 16 % se muestra indiferente.

Si bien la cifra del apoyo de las manifestaciones contra el pasaporte sanitario no es tan grande, "no por ello es despreciable", dice el director de IFOP, Jean-Philipe Dubrulle.

Entre quienes muestran su apoyo a las manifestaciones hay muchos jóvenes, siendo el 51% menores de 35 años. Lógicamente, casi el 80 % de quienes rechazan la vacuna expresa su conformidad con el movimiento de protesta.

Reacción de Macron

Durante una viaje a la Polinesia Francesa, el presidente del país, Emmanuel Macron, ha vuelto a dirigirse este domingo a los franceses, a los que ha instado a vacunarse, al tiempo que ha lanzado fuertes mensajes de crítica a los manifestantes.

"Todos y cada uno son libres de expresarse en paz, con respeto al otro", dijo el jefe del Estado, pero —recalcó— "la libertad donde no le debo nada a nadie no existe", pues "no existe libertad sin deber".

Nuevos contagios en Francia

En medio de las masivas protestas, este sábado se registraron en Francia 25.624 casos de infectados y 22 fallecidos, según las autoridades sanitarias. A día de hoy, el país acumula un total de 5.978.695 infectados y se sitúa en el 5.º puesto entre los países con mayor número de positivos por coronavirus.