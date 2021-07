"No es libertad, es irresponsabilidad": Macron defiende la vacunación contra el covid-19 tras las protestas en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arremetió este domingo contra quienes rehusan ponerse la vacuna contra el coronavirus, una actitud que calificó de "irresponsable", reporta BFM TV. El mandatario abogó por la vacunación como mecanismo más efectivo doblegar la pandemia, un día después de que varias ciudades francesas fueran escenario de masivas protestas contra el nuevo pase sanitario y contra la inmunización obligatoria para ciertas profesiones.

"La libertad en la que no debo nada a nadie no existe. ¿Qué valor tiene tu libertad si me dices que no quieres vacunarte? Si mañana infectas a tu padre, a tu madre o a mí mismo, soy una víctima de tu libertad [...]. No es libertad, se llama irresponsabilidad, egoísmo", afirmó Macron durante su visita a un hospital en la isla Tahití (Polinesia Francesa).

En la misma línea, el mandatario subrayó que tanto la decisión de obligar a los profesionales de algunos sectores a vacunarse, como la introducción del pase sanitario, son medidas "proporcionales".

En relación a las manifestaciones, el presidente recalcó que respeta a los que protestan "de forma tranquila y respetuosa", pero criticó a los que participan de forma "irracional" y "a veces cínica y manipuladora".

Tramitación legislativa frente a las protestas

Alrededor de 160.000 personas salieron a la calle este sábado en toda Francia para protestar contra las nuevas medidas anticovid. En algunas ciudades, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que se vio obligada a recurrir al uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes más violentos.

Según las últimas estadísticas, el 35 % de los franceses apoya las manifestaciones contra las medidas gubernamentales para frenar el rebrote de covid-19 en el país.

Entretanto, el Senado francés aprobó este mismo sábado un anteproyecto de ley que incluye la vacunación obligatoria para algunos profesionales y que extiende la aplicación del pase sanitario en cafeterías, restaurantes, exhibiciones, trenes, aviones y otros lugares concurridos desde agosto. Este documento demuestra que el titular del mismo dio negativo en un test, está completamente vacunado o se recuperó recientemente de la enfermedad, detalla RFI.

Sin embargo, la versión del anteproyecto aprobada por la cámara alta del Parlamento todavía no ha entrado en vigor, ya que deberá ser avalada ya por un comité conjunto de ambas cámaras debido a los múltiples cambios introducidos por los senadores.